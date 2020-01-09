Казахстан – 100 лет назад. Январь 1920 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

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1 января 1920 г.

В Оренбурге вышел первый номер газеты «Известия Киргизского края» – органа КРВК на русском языке [издавалась до 9 октября 1920 г.].

3 января 1920 г.

Принято постановление Сибревкома (без согласования вопроса с Москвой) о расформировании Акмолинской области и образовании Омской губернии с центром в Омске, в состав которой вошла вся территория бывшей Акмолинской области.

3-11 января 1920 г.

В гор. Актюбинске прошла I Советская краевая казахская конференция (около 250 делегатов), созванная Казревкомом совместно с РВС Туркестанского фронта. Конференция высказалась за объединение всех казахских земель в одну республику. 5 января 1920 г. фракция коммунистов конференции постановила: признать неотложным создание Организационного краевого бюро с целью организационного объединения всех коммунистических организаций Казахского края на правах краевого центра впредь до созыва краевой конференции коммунистических организаций.

Из секретной записки для ЦК РКП(б) С. Пестковского от 21/23 января [в документе две различные даты] по итогам конференции: «Казахская конференция закончилась. Список Ревкома, утвержденный Политбюро от 20 декабря 1919 г. был поставлен на тайную баллотировку. Пестковский прошел единогласно. Байтурсынов и Мендешев получили абсолютное большинство, остальных членов Ревкома тоже нашли приемлемыми, за исключением Бегимбетова и Каратаева, которые провалены окончательно. Коммунистическая фракция Ревкома ходатайствует об исключении Бегимбетова и Каратаева и замене их Мюратом-Леважа и Мурзагалиевым. Кроме того, конференция ходатайствует о дополнении списка Акмолинскими и Семипалатинскими казахами, выставляя Толгамбаева и Нуркина. Если Центр согласен с мнением конференции об объединении туркестанских казахов с казахами Степного края, то просим дополнить еще список Ревкома туркестанскими: Ибрагимовым, Джандосовым и Капсалямовым. В случае Вашего согласия последних двоих – Ураза Джандосова из Верного и Шагимердена Капсалямова из Намангана – дать нам для партийной работы. Коммунистическая фракция конференции приняла пожелание о создании из коммунистической фракции Ревкома (Пестковский, Мендешев, Айтиев, Арганчеев и Алибеков) Организационного бюро Казахской Коммунистической Организации. Сюда следует прибавить Мурзагалиева, Джандосова и Капсалямова. Если эта идея Вам нравится, тогда дайте упомянутых людей в наше распоряжение».

6 января 1920 г.

Постановлением Реввоенсовета 4-й армии в занятом 5 января Гурьеве образован уездный ревком во главе с военкомом 25-й стрелковой дивизии А.И. Самсоновым. [Вскоре ревком возглавил В.Р. Васильев].

Оренбургский атаман А. Дутов, отступивший с остатками своих войск в станицу Урджарскую Семиреченской области, издает приказ о преобразовании Оренбургской армии в «отряд атамана Дутова» Отдельной Семиреченской армии атамана Б. Анненкова. В свою очередь Б. Анненков назначает А. Дутова генерал-губернатором Семиреченского края со ставкой в пос. Копал. [2 апреля через перевал Кара-Сарык под Саркандом отряд Дутова отступил в Китай].

11 января 1920 г.

В дер. Согры в 10 км от Усть-Каменогорска остановился и замитинговал двигавшийся без приказа из Семипалатинска на Алтай и отказывающийся разоружаться и расформировываться 4-ый крестьянский корпус партизанской армии Мамонтова (командир – эсер, бывший поручик М.В. Козырь-Козырев, с октября 1919 г. командующий 4-ым Семипалатинским полком, затем корпусом). Козырь выпустил воззвание к усть-каменогорскому гарнизону: «Ставьте всюду своих лучших выборных людей, которым вы верите, которые понимают ваши нужды; защищайте и поддерживайте их от всех, кто на них посягает, как бы эти посягатели себя не называли… все наши силы, все наши средства – на создание и поддержку истинной Рабоче-Крестьянской Социалистической Советской власти». Двое суток усть-каменогорский гарнизон и «козыревцы» непрерывно митинговали, однако благодаря ораторскому искусству зав. уездным профбюро П.П. Бажева [будущий писатель-сказочник Бажов] удалось убедить «корпус» без кровопролития прекратить смуту, разоружиться и демобилизоваться. Козырь бежал в горы, где вскоре был схвачен, предан суду и, вероятно, расстрелян.

Руководство западного отделения «Алаш-Орды» на совместном заседании с участием уполномоченного РВС 1-й армии Наумова, уполномоченного Казревкома Н. Бегимбетова, комсостава 3-го Татарского стрелкового полка (Саипов – командир, Касымов – военком, Галиев – помощник командира) в пос. Кзыл-Куга издало «приказ казахскому населению»: «отбирать и по описи сдавать в ревкомы оружие у казаков… Все отказывающиеся сдать оружие и сопротивляющиеся отобранию у него оружия будут привлекаться к суду и наказываться по обстоятельствам военного времени». Также решено: «1. Правительство Алаш-Орды сливается с Казревкомом. 2. Воинские части Алаш-Орды, впредь до ликвидации Уральского фронта, придаются 3-му татарскому полку; окончательное же решение вопроса о киргизских частях будет зависеть от усмотрения высшего командования РККА… Не относящиеся к регулярным частям волостные и аульные дружины обезоруживаются и распускаются… Вопрос о денежном обращении [в крае] предоставить рассмотрению Казревкома и центра».

12 января

КРВК «переорганизовал» Тургайский уездный ревком, утвердив его новый состав: Б. Каралдин (председатель), А. Умаров, З. Андиров (члены), С. Кучумбеков, У. Баспаков (кандидаты в члены).

В качестве секретаря КРВК впервые упоминается А. Айтиев.

Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин телеграммой в адрес РВС Туркестанского, Юго-Восточного и Южного фронтов ставит задачу немедленного сооружения и восстановления ранее построенных участков железной дороги Алгай – Эмба: «Принимая во внимание исключительное значение для Республики… должны быть совершенно исключены взаимные межведомственные распри, трения и волокита. Все действия, тормозящие успешность работ, будут рассматриваться как измена Республике». [Эмбинская нефть в то время осталась единственным источником горючего для РККА]. Постановлением СТО РСФСР от 16 апреля все 6 тысяч демобилизованных для работ на строительство бойцов бывшей 4-ой армии РККА были приравнены по довольствию к состоящим на действительной военной службе в районе боевых действий и включены в состав формируемой 2-й Трудовой армии.

15 января 1920 г.

Омский губревком поручил М.К. Айтпенову провести «подготовительную работу по созданию казахской секции ревкома». Айтпенов стал ее первым председателем.

20 января 1920 г.

Выступая на V Туркестанской конференции РКП(б) с докладом по национальному вопросу Т. Рыскулов впервые озвучил идею создания единой «Тюркской коммунистической партии», формируемой «преимущественно из местных народов». В поддержку его идеи выступают делегаты Н. Ходжаев, С. Юсупов, Цвиллинг, Зимин. Конференция избрала Т. Рыскулова и С. Асфендиярова членами Временного ЦК Компартии Туркестана.

21 января 1920 г.

КРВК принял решение о роспуске и разоружении «Алаш-Орды» с «включением в свой состав некоторых ее членов» [в состав КРВК уже входил А. Байтурсынов]. Наиболее авторитетные лидеры (Х. и Д. Досмухамедовы, А. Букейханов и др.) были задержаны и на непродолжительное время вывезены в Москву. Некоторое время часть актива «Алаш» продолжала действовать в подполье. В феврале 1920 г. представители «Алаш» в Бухаре (М. Ауэзов и др.) подписали разработанную А. Валиди программу общетуркестанской национальной партии (с августа 1921 г. – «Федерация национально-демократических объединений мусульман Средней Азии «Джамиат»). Делегаты «Алаш» участвовали в нелегальном Самаркандском съезде (5-7 сентября 1921 г.), на котором была провозглашена «Национальная Федерация Туркестана» (союз суверенных демократических республик) во главе с А. Валиди, и Ташкентском съезде (18-20 сентября 1922 г.), на котором «Федерация» была переименована в «Национальный союз Туркестана», а «Алаш-Орда» в «Северный Туркестан».

22 января 1920 г.

КРВК утвердил С. Мендешева зав. отделом народного образования.

В гор. Акмолинске уполномоченными инструкторами-организаторами Сибтаткирбюро (татаро-казахского бюро при Сибирском бюро ЦК РКП(б) (зав. с января 1920 г. – А. Досов) образована уездная казтатсекция. 25 марта аналогичная секция образована в Петропавловском, 15 июня – в Атбасарском уездах.

25 января 1920 г.

Президиум Уральского губкома партии утвердил свой состав: П. Петровский (председатель президиума и по совместительству товарищ председателя губревкома), П. Струппе, Р. Шнейдерман (секретарь президиума губкома), И. Заромский (зав. отделом юстиции губревкома), Штыб (председатель губЧК). Утвержден состав губревкома: И.Ф. Сундуков (председатель), П. Струппе, П. Петровский, А. Кулаков (зав. земельным отделом губревкома), Щербаков, М. Мурзагалиев, Васильев.

Командующий Туркфронтом Фрунзе отправляет секретную шифротелеграмму в ЦК РКП(б): «В отношении объединения Туркестанских казахов с казахами Степного края и тем более немедленного включения их представителя в Казревком следует отложить».

27 января 1920 г.

Политбюро ЦК РКП(б), рассмотрев телеграмму М.В. Фрунзе о желательном составе Казревкома, постановило: «Утвердить КРВК в составе 8 человек, исключив из указанных в постановлении Политбюро от 20 декабря 1919 г. тт. Каратаева и Бегимбетова. Запросить мнение т. Фрунзе и Турккомиссии, и нового состава КРВК по поводу объединения киргизской [казахской] части Туркестана с Киргизской степью в одну республику».

28 января 1920 г.

Президиум Уральского губкома партии откомандировал В. Леважа-Мюрата и С. Штыба в распоряжение Казревкома.

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