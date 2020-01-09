Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 9 января. КазТАГ – Курс доллара США в четверг относительно данных за среду понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т376,3, а продажи – Т379,2.

В Алматы $1 в пунктах обмена валюты покупают в среднем по Т377,7, а продают по Т379,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,5, а продажи – Т380.

Официальный курс доллара США, установленный на четверг Национальным банком Казахстана, составляет Т378,21.