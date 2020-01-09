Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Неустойчивый характер погоды сохранится в четверг на террритории Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге местами пройдут осадки, на севере и северо-западе республики – снег. Местами сохраняются туман, гололед, метель, усиление ветра», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами небольшой снег, туман. Ветер южных направлений 2-7 метров в секунду. Температура днем -14-16, ночью -19-21.

В Алматы переменная облачность, временами снег. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура днем -2-4, ночью -6-8.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура днем +4+6, ночью -7-9.

В Костанайской области днем местами ожидается небольшой снег, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -7-12, ночью -10-15.

В Жамбылской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – снег, местами туман, гололед, ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -9-14, ночью -20-25.

В Алматинской области местами ожидаются снег, туман, в районе Жаланашколя – усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -4-9.

В Туркестанской области ожидается погода без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем -2+3, ночью -5-10 (на юге -2).

В Кызылординской области без осадков, местами ожидаются туман, гололед. Днем -4-9, ночью -10-15.

В Атырауской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Павлодарской области местами ожидаются небольшой снег, туман, гололед. Днем -9-14, ночью -15-20.

В Акмолинской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -8-13, ночью -10-15.

В Мангистауской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – небольшие осадки, местами ожидается туман. Днем +1+6, ночью -3+2.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -1-6, ночью -7-12.

В Актюбинской области местами ожидаются небольшой снег, туман. Днем -3-8, ночью -6-11.

В Северо-Казахстанской области днем местами, ночью по всему региону ожидается небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -6-11, ночью -7-12.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, туман, гололед, метель. Днем -10-15, ночью -12-17.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока будет наблюдаться колебание уровня воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно образование заторов льда. На отдельных реках ВКО вожможен дальнейший подъем уровня воды в связи с продолжением образования заторов льда на реках», — предупредили синоптики.