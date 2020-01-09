США готовы к миру со всеми, кто стремится к нему – Трамп

Алматы. 9 января. КазТАГ — Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему, заявил президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам.

«Обращаюсь к народу и руководству Ирана. Мы хотим, чтобы у вас было великое будущее, которого вы заслуживаете: процветание в вашей стране и гармоничные отношения со странами мира. Соединенные Штаты готовы к миру со всеми, кто стремится к нему», — цитирует ТАСС речь Трампа, посвященную сложившейся ситуации после нанесения Ираном в ночь на 8 января ракетного удара по двум военным базам в Ираке, на которых размещаются американские солдаты.

Он добавил, что США обращаются к Организации Североатлантического договора (НАТО) с просьбой начать играть гораздо более активную роль на Ближнем Востоке.

«Сегодня я попрошу НАТО обеспечить гораздо более глубокую вовлеченность в ближневосточный процесс», — заявил американский лидер.

Президент США не пояснил, каких именно шагов ждут в связи с этим от Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Трамп напомнил о том, что за три года его пребывания у власти военные расходы США значительно возросли. Тем не менее, как заявил американский лидер, Вашингтон не стремится «бряцать саблей» на Ближнем Востоке.

С точки зрения президента США, рост американской экономики за последние три года и другие достижения его президентства позволили создать на Ближнем Востоке новые «благоприятные возможности».

«Мы (США) теперь являемся главным производителем нефти и природного газа в мире. Мы независимы (от поставок энергоресурсов из-за рубежа), и нам не нужна ближневосточная нефть», — сказал глава американской администрации.

Кроме того, Трамп анонсировал новые жесткие санкции против «иранского режима».

«По мере того, как мы продолжаем оценивать варианты ответа на иранскую агрессию, Соединенные Штаты немедленно введут дополнительные жесткие экономические санкции против иранского режима. Эти мощные санкции останутся в силе до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение», — сказал американский лидер.

Он добавил, что «только за последние месяцы Иран задерживал суда в международных водах, беспричинно нанес удар по Саудовской Аравии и сбил два американских беспилотника». При этом Трамп отметил, что «враждебные действия» со стороны Ирана значительно активизировались после подписания «глупой ядерной сделки».

Также американский лидер сообщил, что «ни один американец не пострадал в результате совершенного вчера вечером нападения со стороны иранского режима».

«Потерь среди личного состава нет, все наши военнослужащие в безопасности, и лишь минимальный ущерб нанесен нашим военным базам», — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что «Иран, судя по всему, пошел по пути деэскалации, что очень хорошо для всех, кто имеет к этому отношение, и очень хорошо для всего мира».

«Убитых не было ни среди американцев, ни среди иракцев благодаря принятым мерам предосторожности, рассредоточению сил и системе раннего оповещения, которая сработала очень хорошо», — добавил он.

Вместе с тем Трамп заявил, что Россия и другие страны должны отказаться от Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, а вместо него разработать новое ядерное соглашение с Тегераном.

«Пришло время для Великобритании, Германии, Франции, России и Китая признать эту реальность. Теперь они должны покончить с пережитками иранской сделки или СВПД. Мы должны работать в направлении заключения сделки с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более спокойным местом. (…) Мы должны также заключить сделку, которая позволит Ирану развиваться, процветать, а также воспользоваться своим огромным нереализованным потенциалом. Иран может стать замечательной страной», — отметил президент.

Он напомнил, что «срок действия весьма неполноценного СВПД скоро подходит к концу, что предоставит Ирану четкий и быстрый путь к осуществлению стремительного прорыва к обладанию ядерным оружием».

«Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить оказывать поддержку терроризму», — считает Трамп.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Кассема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.