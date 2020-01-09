Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении норм ЕАЭС из-за ситуации на госгранице

Алматы. 9 января. КазТАГ – Кыргызстан обвинил Казахстан в нарушении норм Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из-за ситуации на государственной границе, сообщает Кыргызское телеграфное агентство (КирТАГ).

«Введение казахстанской стороной дополнительных проверок при перемещении товаров и грузов через государственную границу Кыргызской Республики и Республики Казахстан является нарушением норм ЕАЭС. Стоит подчеркнуть, что при транзите товаров из нашей республики через территорию Республики Казахстан стороны на VIII Кыргызско-Казахстанском межправительственном совете договорились проработать механизм обеспечения прослеживаемости грузов путем внедрения навигационных пломб, для беспрепятственного транзита товаров по территории Республики Казахстан в интересах перевозчиков. Однако эти двусторонние меры обеспечения прослеживаемости товаров имеют смысл только в том случае, когда стороны четко согласуют механизмы его применения», — говорится в заявлении правительства Кыргызстана в четверг.

Отмечается, что «в результате принятых казахстанской стороной односторонних мер возле пункта пропуска «Ак-Тилек автодорожный» в Иссык-Атинском районе Чуйской области наблюдается скопление большегрузных автомобилей».

«Правительство Кыргызской Республики выражает обеспокоенность сложившейся ситуацией и призывает Республику Казахстан соблюдать принятые в рамках интеграционного объединения обязательства по свободному перемещению товаров. В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил компетентным государственным органам активизировать переговоры с компетентными органами Республики Казахстан для разрешения сложившейся ситуации на кыргызско-казахстанском участке государственной границы», — сказано в заявлении.

Глава кабмина Кыргызстана также поручил государственной пограничной службе КР принять необходимые меры для того, чтобы минимизировать последствия возникших сложностей при пересечении кыргызско-казахской границы.

«Правительство Кыргызской Республики выступает за скорейшее согласование возникших вопросов в открытом и конструктивном ключе», — добавили в кыргызском кабмине.