Здание детсада с земельным участком отдали Назарбаев Интеллектуальным школам в Нур-Султане

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Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Здание детского сада с земельным участком отдали автономной организации образования (АОО) «Назарбаев Интеллектуальные школы» в Нур-Султане, передает корреспондент агентства.

«Передать из коммунальной собственности города Нур-Султана в собственность АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» здание детского сада на 240 мест, расположенное по адресу: город Нур-Султан, район «Есиль», улица Е321 (проектное наименование), здание № 6/1, с земельным участком общей площадью 1,1077 га, в том числе оборудование, технику, мебель, инвентарь, предназначенные для его функционирования», — говорится в постановлении правительства.

Напомним, о планах властей отдать указанный детсад с земельным участком и имуществом Назарбаев Интеллектуальным школам МИА КазТАГ сообщало о еще 30 сентября 2019 года.

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