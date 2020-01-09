«Выглядит довольно парадоксальным тот факт, что Иран не является военным государством. Там армии не уделяется первостепенное внимание»

Издание L’Express опубликовало аналитическую статью Жюльена Шабру под названием «Crise Iran-États-Unis : quelles sont les capacités militaires iraniennes?» — «Иранско-американский кризис: каковы имеющиеся у Ирана военные возможности?».

В предисловии к ней говорится так: «Иран, несмотря на устарелость находящегося у него в распоряжении (военной) техники, вполне может полагаться на свою систему противовоздушной обороны и свои такие ракеты, какие были использованы для совершения атак на базы «Айн аль-Асад» и «Эрбиль» в Ираке».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «А еще Тегеран может рассчитывать на свою регулярную армию, а также на Корпус стражей исламской революции или КСИР (des Gardiens de la Révolution islamique — CGRI), называемый Пасдаран. Как утверждает издание Le Monde diplomatique, регулярная армия, в соответствии со статьей 143 Конституции Ирана от 1979 года, является «гарантом независимости и территориальной целостности страны, а также общественного строя Исламской Республики».

Регулярная иранская армия, называемая Артеш, рассматривается как классическая оборонительная армия с четырьмя корпусами. Это — сухопутные войска, авиация, флот и противовоздушная оборона. Ее основная миссия — охрана границ и защита территории. Артеш не имеет материально-технических возможностей для переноса своих действий за пределы страны. Регулярная армия Ирана, состоящая из дюжины дивизий, насчитывает в своих рядах около 350 тысяч человек.

У Пасдарана же под ружьем находится от 150 тысяч до 200 тысяч человек. КСИР призван служить идеологии режима, и он подчиняется непосредственно Верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

«На стражей исламской революции возложена ответственность за обеспечение защиты режима от угроз – как внутренних, так и внешних. Они наилучшим образом оснащены и располагают самой современной, самой эффективной и стратегически важной техникой, — пояснил Пьер Разу, директор по исследованиям в Институте стратегических исследований Военной школы (Institut de la recherche stratégique de l’école militaire — IRSEM), с которым связался корреспондент издания L’Express.

«Это – сила, предназначенная для защиты иранского режима. А еще это – сила, призванная служить проецированию влияния режима за пределы страны», — добавил автор книги «La guerre Iran-Irak» («Ирано-иракская война»), выпущенной издательством Perrin.

Отряд специального назначения Аль-Кудс, возглавлявшийся Кассемом Сулеймани вплоть до его убийства, является элитным подразделением Пасдарана. Эта организация отвечает за разведку и внешние акции. Она главным образом состоит из военных советников, которые действуют за границей.

Аль-Кудс оказывает материально-техническую поддержку проиранским ополченцам-шиитам в Ираке и Хезболле в Ливане. В Сирии эта организация в последние годы проявляла себя тем, что поддерживала режим Башара Асада в войне против Исламского Государства. Аль-Кудс подчиняется непосредственно Али Хаменеи. «Это подразделение не входит в систему Министерства обороны или правительства», — сказал Разу.

Иран располагает значительным военным бюджетом. Как отмечает издание Le Monde diplomatique, в 2016 году расходы страны на оборону составили $15,9 миллиарда. Такой показатель выводит Исламскую Республику на пятнадцатое место в мире среди стран, которые тратят больше всего денег на содержание и модернизацию своей армии, указывает издание Capital.

«Выглядит довольно парадоксальным тот факт, что Иран не является военным государством. Там армии не уделяется первостепенное внимание», — отметил Франсуа Никуло, бывший посол Франции в Иране, с которым связался корреспондент издания L’Express».

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