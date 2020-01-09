Почти Т781 млрд потратят из госбюджета на ГПИИР Казахстана в 2020-2025 годы

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Почти Т781 млрд потратят из республиканского бюджета на Государственную программу индустриально-инновационного развития (ГПИИР) Казахстана в 2020-2025 годы, передает корреспондент агентства.

«Общие требуемые расходы из республиканского бюджета на реализацию программы в 2020-2025 годах составляют Т780 797,1 млн, в том числе: 2020 год – Т146 065,3 млн; 2021 год – Т215 725,1 млн; 2022 год – Т107 896,4 млн; 2023 год – Т107 863,5 млн; 2024 год – Т101 996,9 млн; 2025 год – Т101 249,9 млн», — говорится в паспорте ГПИИР.

В качестве цели программы указана «конкурентоспособная обрабатывающая промышленность Республики Казахстан на внутреннем и внешних рынках», а в качестве задач: 1) углубление индустриализации путем повышения потенциала индустриального предпринимательства; 2) увеличение объемов производства и расширение номенклатуры обработанных товаров, пользующихся спросом на внутреннем и внешних рынках; 3) увеличение промышленных мощностей посредством стимулирования развития базовых производств и реализации стратегических проектов; 4) технологическое развитие и цифровизация отраслей обрабатывающей промышленности.

«Целевые индикаторы – достижение в 2025 году следующих показателей: 1) реальный рост производительности труда в обрабатывающей промышленности в 1,6 раза к уровню 2018 года; 2) рост объема экспорта обрабатывающей промышленности в 1,9 раза к уровню 2018 года; 3) индекс физического объема инвестиций в основной капитал в обрабатывающую промышленность в 1,6 раза к уровню 2018 года; 4) увеличение количества действующих предприятий обрабатывающей промышленности на 1000 человек экономически активного населения в 1,5 раза к уровню 2018 года; 5) повышение места в Индексе экономической сложности (Гарвард) с 78 до 55 (уровня с -0,31 балла до 0,14 балла)», — сказано в документе.

Программа утверждена постановлением правительства и введена с 1 января 2020 года в действие.