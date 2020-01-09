Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана

Новости 111 0
ТОП-10 событий, которые нас ожидают в 2020 году ТОП-10 событий, которые нас ожидают в 2020 году
6492

Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Утром и днем ожидается северо-восточный ветер местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Костанайской области в пятницу местами сохранится туман. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«10 января в Туркестанской области местами сохраняется туман. Днем местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 10 января ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.

Похожие материалы:

  1. Штормовые предупреждения объявлены на понедельник в Шымкенте и трех областях
  2. Штормовые предупреждения объявлены на субботу в трех областях Казахстана
  3. Туман и гололед ожидаются в Нур-Султане и четырех областях РК во вторник
  4. Участки ряда трасс вторые сутки закрыты из-за непогоды в трех областях Казахстана
  5. Метель ожидается в субботу в Нур-Султане и трех областях

Новости партнеров

Загрузка...