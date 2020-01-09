Нур-Султан. 9 января. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на пятницу в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«10 января в Кызылординской области местами сохраняются туман, гололед. Утром и днем ожидается северо-восточный ветер местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 95-100%», — говорится в распространенном в четверг штормовом предупреждении.

В Костанайской области в пятницу местами сохранится туман. Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«10 января в Туркестанской области местами сохраняется туман. Днем местами ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду. В Туркестане ночью и утром 10 января ожидается туман. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.