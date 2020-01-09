В следственном суде в Алматы рассматривают жалобу мамы Дениса Тен на полицейских

Алматы. 9 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. В специализированном межрайонном следственном суде Алматы началось рассмотрение жалобы мамы Дениса Тен Оксаны Тен на прекращение уголовного дела в отношении двух полицейских, ставших свидетелями убийства ее сына, сообщил адвокат Нурлан Сихимбаев.

«Мы обжаловали постановление о прекращении уголовного дела в прокуратуру города. Но прокурор города, удивительно, не нашел причин для отмены этого постановления. Обратились в генеральную прокуратуру. Там также, почему-то, отнеслись к этому спустя рукава. Теперь у нас осталась крайняя мера – обратиться в следственный суд», — сообщил Сихимбаев агентству КазТАГ в четверг.

При этом он отметил, что были соблюдены все процессуальные сроки.

«Мы сделали это в установленные сроки – в течение 15 дней с момента получения ответа от генеральной прокуратуры и обратились по подсудности. Поэтому специализированный межрайонный следственный суд Алматы принял к производству нашу жалобу. Сегодня было первое закрытое заседание. Мы ходатайствовали перед судом, чтобы он убедился, что факты, которые мы указали в своей жалобе, обоснованы, мы попросили истребовать дело и убедиться в нашей правоте», — отметил адвокат.

По его словам, рассмотрение проходит в закрытом режиме согласно статье 106 УПК РК.

«Дело до суда еще не дошло, это только стадия расследования, поэтому в закрытом режиме. Порядок рассмотрения предусмотрен статьей 106 УПК РК. Мы обжаловали решение следователя о прекращении уголовного дела в отношении двух полицейских, которые были очевидцами убийства, никаких мер надлежащим образом не приняли по пресечению правонарушения, по оказанию первой медицинской помощи. И поэтому на них и было в прошлом году возбуждено уголовное дело управлением собственной безопасности полиции, потом оно было передано в антикоррупционную службу. Но те провели расследование по делу крайне поверхностно», — пояснил Сихимбаев.

При этом он подчеркнул, что в ходе следствия не были проверены доводы, а мама фигуриста даже не была признана потерпевшей.

«Они даже потерпевшей не признали Оксану Тен, маму Дениса, хотя обязаны были это сделать, потому что эта статья предполагает наступление тяжких последствий, выразившихся в смерти человека, представителями которого являются его родители – они по закону являются потерпевшими. Закон наделяет их определенными процессуальными полномочиями – заявлять ходатайства, требовать объективного всестороннего расследования, привлечения к ответственности и т.д. Но этого ничего нет, потому что их потерпевшими не признали», — отметил адвокат.

По его словам, бездействие полицейских является явным нарушением статьи 19 Закона РК «Об органах внутренних дел».

«Получается, взяли и просто прекратили, сказали, что с их стороны нет должностных нарушений, а нарушение есть явное. Потому что в статье 19 закона об органах внутренних дел прямо записано, что сотрудники органов внутренних дел обязаны во время службы и вне службы пресекать любое правонарушение, которое видят на улице. Когда они увидели, что идет какая-то погоня, завязалась драка, они должны были выскочить, у них в кармане свисток должен быть, они должны были свистнуть. Они даже в этот свисток не свистнули. Вспугнули бы этих людей, не было бы, может быть, поножовщины. Их поведение было крайне странным. Поэтому есть все основания проводить полноценное расследование, ознакомить потерпевшую Оксану Тен со всеми материалами дела, если нет их вины – убедить ее в этом, а если есть вина – они должны отработать все версии, которые по делу есть. Все знают это место, где погиб Денис Тен. Эта улочка узенькая, метров 5-8 шириной и до места, где произошло убийство, там буквально несколько метров. Эти два полицейских могли добежать до этого места. Они сидели и дожидались, пока там поножовщина закончилась смертельным кровопролитием», — сказал Сихимбаев.

По его мнению, безнаказанность указанных полицейских может негативно сказаться на ситуации с безопасностью граждан в целом.

«Некоторые задают такой вопрос: зачем это надо? Надо! Потому что это халатность со стороны правоохранительных органов, которые живут за счет налогов, которые призваны обеспечивать охрану общественного порядка на улицах, в общественных местах, они обязаны выполнять свои функции в соответствии с законом. Если этого не будет, то тогда будут продолжать на глазах у полицейских в нескольких метрах от них, резать, грабить, насиловать, убивать и они будут спокойно уходить от ответственности. Общество не должно мириться с такими явлениями, иначе на улице будет бардак, нам выйти невозможно будет, каждый будет творить, то, что хочет, а они будут проедать наши бюджетные деньги», — подчеркнул адвокат.

При этом он обратил внимание на полномочия, которыми наделены полицейские и которыми они должны были воспользоваться, чтобы предотвратить убийство.

«Есть нормальные полицейские. В Таразе полицейский накрыл своим телом гранату, спас людей, стал Халык кахарманы. Слава такому полицейскому. Поэтому эта служба с погонами связана, она предполагает риски, люди своей грудью защищают других, они наделены правом применять оружие, спецсредства, их обучают, им позволяют то, что не позволено никому, для того, чтобы пресечь правонарушение. И они, вместо того, чтобы все это использовать, просто сидят в машине, едят бургеры, наблюдают, как человека режут у них на глазах среди бела дня», — сказал Сихимбаев.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В департаменте полиции (ДП) Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Тен было нанесено ножевое ранение. Убийцы спортсмена вскоре были схвачены и приговорены к различным срокам лишения свободы.

17 января в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы вынесли приговор подсудимым по делу об убийстве Дениса Тен. Армана Кудайбергенова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных по пункту 2 частит 2 статьи 188 (кража), пунктам 1 и 4 части 2 статьи 192 (разбой), пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Нуралы Киясова суд признал виновным по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 192 (разбой), пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву суд признал виновной по статье 434 (недонесение о преступлении), части 3 статьи 24 и оправдал по пункту 1 части 2 статьи 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Также с двоих осужденных будет взыскано по 30 МРП, с Толыбаевой – 20 МРП в Фонд компенсации вреда потерпевшим.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В действовавшем на момент трагедии рейтинге Международного союза конькобежцев Тен входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.

1 МРП = Т2651.