«Кодекс о здоровье народа — это преступление против народа» 09.01.2020 17:00 Лилия ИГЛИКОВА Жизнь 127 0 Айман Умарова о попытке узаконить массовое изъятие органов человека в условиях тотальной коррупции Похожие материалы: Аблязова, Рыскалиева и Храпунова надеются вернуть в РК за счет членства в ГРЕКО Казахстан ратифицировал соглашение с Советом Европы по иммунитетам антикорруционных групп Токаев подписал поправки в Административный кодекс Казахстана Война Миров. Санкции против «Северного потока-2» – удар по Германии и Австрии Потерпевшая сторона возразила против заключения процессуального соглашения по делу Ертаева