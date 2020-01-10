Доллар продолжает дешеветь в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 января. КазТАГ – Курс доллара США в пятницу относительно данных за четверг продолжает снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т376,5, а продажи – Т378,3.

В Алматы $1 в пунктах обмена валюты покупают в среднем по Т376,7, а продают по Т378,4.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т377, а продажи – Т378,3.

Официальный курс доллара США, установленный на пятницу Национальным банком Казахстана, составляет Т376,5.