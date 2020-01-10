Эксперт: Почему стоимость доллара казахстанцев волнует больше, чем европейцев

Принимать или не принимать доллар – такого выбора в начале 90-х у нас не было. Впрочем, этого выбора нет и сейчас.

Рост курса доллара в Казахстане прикрывает провалы в экономической политике и неэффектиность, полагает эксперт международной брокерской группы Tickmill, экономист Арман Бейсембаев.

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– Продажа долларов населению в Казахстане бьет рекорды. 1,6 трлн. тенге потратить на покупку долларов за 10 месяцев 2019 года – вообразить такой размах сложно! «Чистые» продажи долларов увеличились на 44%. Как вы полагаете, с чем связан такой ажиотаж?

– В целом, надо полагать, что это результат недоверия национальной валюте и в ее устойчивость. Курс и в самом деле достаточно волатилен. С момента объявления о свободноплавающем режиме курсообразования в 2015 году мы стали свидетелями больших колебаний, которые вызвали панику среди населения, и только в прошедшем году курс был относительно стабилен и устойчив, но это был не результат эффективности экономики, а результат жесткого контроля за колебаниями курса со стороны регулятора. К тому же, в информационном пространстве постоянно присутствует тема о скорой и неизбежной девальвации и катастрофическом обесценивании курса тенге, которая уничтожит все сбережения. Сочетания подобных факторов толкает население на покупку долларов в страхе за свои сбережения.

К тому же, нельзя забывать и про бизнес в широком его понимании, который также предпочитает покупать доллары. Отчасти для вывода капитала из страны, отчасти для расчета с зарубежными контрагентами, отчасти для покупки импортных товаров и оборудования, отчасти для выплаты по внешним долгам, номинированным в долларах. И это не есть что-то плохое, это обычная экономическая деятельность. Казахстан достаточно открытая для внешнего мира страна, в котором доминирует доллар США. И понятно, что для экономической деятельности, бизнесу эта валюта нужна для самых разных целей – как для расчетов, так и для хеджирования рисков.

– Арман, а как исторически получилось так, что иностранная валюта начала играть в Казахстане все большую роль, в результате став валютой сбережения, валютой хеджирования рисков?

– После развала СССР, Казахстан, как и остальные страны СНГ, был включен в глобальную экономическую и финансовую системы, в котором доминировал доллар США. Уже на тот момент доллар США был не только валютой расчетов, но и валютой сбережения, хеджирования рисков, а более глобально, и мерой стоимости. Собственно, мы просто приняли это как данность, и выбора особого у нас не было и нет.

– В Казахстане де-факто создана двухвалютная система. Может быть, Национальному банку следует признать этот факт? Существуют ли аналоги таких систем в мире?

– Опять же, Казахстан живет в открытом мире, где доминирует доллар США, и постоянном тесном взаимодействии с ним. И роль доллара США в этом плане понятна. Такая ситуация наблюдается практически во всем мире. Достаточно вспомнить, как европейские политики не так давно возмущались тем фактом, что компании в Евросоюзе для покупки европейской же продукции друг с другом рассчитываются не в евро, а в долларах США, что само по себе является парадоксом. Поэтому признавать тут нечего. У нас есть собственная национальная валюта и существует доллар США, как инструмент расчетов, сбережений и хеджирования рисков. Такова существующая реальность, в которой подобные обстоятельства являются вариантом нормы.

С другой стороны, население Евросоюза не особенно озабочено курсом доллара и не бежит его покупать каждый раз, когда что-то происходит с евро. Корень проблемы лежит в доверии: к собственной валюте, регулятору, правительству и экономике в целом. И это то, над чем нам нужно работать прежде всего.

– Насколько стал успешным курс на дедолларизацию, объявленный 5-6 лет назад? Что благоприятно влияет на процесс дедолларизации и что тормозит его?

– Оценка успешности неоднозначная. С одной стороны, предельное снижение ставок вознаграждения по депозитам в инвалюте до 1% годовых и меньше способствует тому, что население более активно вкладывается в тенге и хранит сбережения в нацвалюте, так как ставки в тенге намного выше, а с другой стороны, это не гарантирует бегства в доллар США при высоких девальвационных и инфляционных рисках, где обесценивание тенге против доллара способно дать долларовую доходность, которая полностью перекрывает доходность в тенге и защищает от высокой инфляции во время турбулентности.

Поэтому повышение доверия к регулятору вследствие его открытости, прозрачности, подотчетности, последовательности и предсказуемости способно благоприятно сказаться на ход дедолларизации. Ведь только при условии, что население будет знать обо всех планах, предпринимаемых мерах и действиях регулятора, можно избежать панического бегства в доллар, результатом которого может стать неопределенность и неизвестность.

– И все-таки, когда и при каких условиях интерес казахстанцев к иностранным валютам начнет угасать? Возможно ли это в обозримом будущем?

– Сомневаюсь, что это возможно в обозримом будущем. Во всяком случае, до тех пор, пока у нас не перестанут ссылаться на выросший курс доллара, оправдывая рост цен на продукты, на упавшую цену на нефть, оправдывая рост цен на бензин и коммуналку, прикрывая тем самым собственные провалы и неэффективность.

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