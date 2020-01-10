Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Осадки ожидаются в большинстве областей Казахстана в пятницу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«C прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики – снег. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе – гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами снег. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью -18-20, днем -13-15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -6-8, днем -1-3.

В Шымкенте переменная облачность, в конце дня осадки (дождь, снег). Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью -3-5, днем +3+5.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель. Днем -3+2, ночью -5-10.

В Туркестанской области днем местами дождь с небольшим снегом, местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -1-6.

В Кызылординской области местами туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -10-15.

В Мангистауской области днем местами небольшие дождь со снегом, местами ожидаются туман, днем гололед. Днем 0+5, ночью 0-5.

В Атырауской области местами снег, местами туман, гололед. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Северо-Казахстанской области местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -7-12, ночью -10-15.

В Акмолинской области местами снег, местами туман. Днем -7-12, ночью -13-18.

В Алматинской области ночью местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Западно-Казахстанской области днем местами небольшой снег, местами туман. Днем -1-6, ночью -8-13.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -15-20.

В Костанайской области местами небольшой снег, местами туман. Днем -7-12, ночью -12-17.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем -13-18, ночью -18-23.

В Карагандинской области местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -12-17, ночью -17-22 (на юге -13).

В Восточно-Казахстанской области тоже местами небольшой снег, местами туман. Днем -7-12, ночью -20-25.

«В ближайшие сутки на горных реках востока, юга и юго-востока будет наблюдаться колебание уровня воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно образование заторов льда», — предупредили синоптики.