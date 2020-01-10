Контролируемая Кулибаевым компания предоставила KASE сведения о своих акционерах

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Алматы. 10 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Контролируемая Тимуром Кулибаевым компания предоставила Казахстанской фондовой бирже (KASE) сведения о своих акционерах, сообщается на сайте биржи.

«Компания Nostrum Oil & Gas Plc (Лондон), акции которой находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи, предоставила KASE сведения о держателях своих акций по состоянию на 1 января 2020 года. Согласно названной выписке, общее количество объявленных простых акций компании составляет 188 182 958 штук. Mayfair Investments B.V. (Королевство Нидерландов) – 48 333 300 (25,68%), Baring Vostok Capital Partners (Гернси) – 33 708 044 (17,91%), Aberforth Partners LLP (Шотландия) – 19 150 963 (10,18%)», — говорится в сообщении.

Примечательно, что, по данным lse.co.uk, Тимур Кулибаев через Mayfair Investments B.V. владеет долями в Nostrum Oil & Gas, основным активом которого является Чинаревское месторождение в ЗКО (оператор – ТОО «Жайыкмунай»).

Еще один не менее примечательный нюанс – это присутствие в совете директоров Nostrum Oil & Gas в качестве неисполнительного директора Майкла Калви. Последний назначил Ральфа Таваколяна Моргана в качестве временно исполняющего обязанности члена совета директоров в его отсутствие с 28 февраля 2019 года.

В феврале 2019 года суд в России арестовал основателя Baring Vostok гражданина США Майкла Калви и его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля, а также еще четырех человек по делу о хищении у банка «Восточный» 2,5 млрд рублей.

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Как накануне сообщили российские СМИ, Калви и другие фигуранты дела Baring Vostok остались под домашним арестом до 13 февраля 2020 года.

Nostrum Oil & Gas – независимая компания, занимающаяся добычей нефти и газа, а также разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений на северо-западе Казахстана. Компания владеет значительными инфраструктурными активами и имеет доступ к основным экспортным каналам.

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