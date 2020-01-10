На детальное расследование авиакатастрофы под Алматы может уйти больше года – Скляр

Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. На детальное расследование крушения авиалайнера Fokker 100 под Алматы может уйти больше года, считает вице-премьер Роман Скляр.

«Несмотря на усиленный режим работы мировая практика показывает, что расследование подобных авиационных расследований занимает не менее нескольких месяцев, а иногда и более года», — сообщил Скляр на пресс-конференции в пятницу.

Он добавил, что Международный авиационный комитет (МАК) «принимает самое активное участием в расследовании данного авиационного происшествия».

«Группа специалистов прибыла и буквально с первых дней работает в составе непосредственно в составе комиссии. Кроме того, в межгосударственном авиационном комитете в Москве создана рабочая группа из ведущих специалистов, которая оказывает научно-техническое сопровождение данному расследованию», — сказал замглавы кабмина.

По его словам, одним из направлений работы комиссии МАК является анализ ранее произошедших авиационных происшествий с воздушными судами типа Fokker 100.

«Некоторые из этих авиационных происшествий требуют особого внимания и анализа. Высокую схожесть динамики полета и развития ситуации мы отмечаем в авиационных происшествиях, в частности, во Франции 2007 году и в Югославии в 1997 году. Комиссией бюро расследований Франции определено, что причиной авиапроисшествия самолета Fokker 100 явилось его обледенение. В настоящее время мы запросили в полномочном органе по расследованию Франции материалы по расследованию данного авиационного события для проведения детального анализа. После получения этой информации мы проведем синхронизацию двух полетов и сделаем соответствующие выводы», — добавил Скляр.

Ранее стало известно, что основной версией случившейся катастрофы является обледенение воздушного судна. Не исключается, что на самолете мог скопиться лед. Комиссия по расследованию авиакатастрофы планирует изучить противообледенительную жидкость. Также стало известно, что пять самолетов в день катастрофы под Алматы не обработали противообледенительной жидкостью. Отметим, что сразу же после авиакатастрофы знакомый с ситуацией источник МИА КазТАГ уже называл обледенение в качестве основной версии причин крушения авиалайнера Fokker 100 под Алматы.

Комиссия отвергла версию о спутном следе в качестве причины авиакатастрофы.

Напомним, 27 декабря 2019 года в 7.22 рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы–Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Как уточнил вице-премьер Роман Скляр, самолет Bek Air дважды задел хвостовой частью взлетную полосу.

Уже найдены бортовые самописцы воздушного судна. Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, пятеро – члены экипажа.

В авиакатастрофе погибли 12 человек, в числе которых – журналист интернет-портала Informburo.kz Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.

Президент Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета.

По поручению главы государства создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — сказал Токаев.

К вечеру 27 декабря президент провел экстренное совещание и дал следующие поручения: обеспечить проведение качественного и объективного расследования причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета; принять исчерпывающие меры по завершению комплектования АО «Авиационная администрация Казахстана» квалифицированными специалистами; провести проверку деятельности всех авиакомпаний и объектов авиационной инфраструктуры в целях приведения их в соответствие с требованиями безопасности. Также он поручил правительству совместно с акиматами Алматы и Алматинской области оказать материальную помощь семьям погибших в размере Т4 млн. Токаев уточнил, что родным погибших будет оказана всемерная психологическая и медицинская поддержка. Также будет оказана необходимая помощь всем пострадавшим.

Деятельность авиакомпании Bek Air приостановлена.

Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по факту крушения пассажирского воздушного судна «Fokker-100» в районе поселка Гульдала Алматинской области по части 3 статьи 344 (нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта) УК РК. Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, возможные ошибки, допущенные при пилотировании, а также работа навигационных служб.

28 декабря известный казахстанский юрист Бакытжан Базарбек сообщил, что земельные участки площадью в 150 га в районе между селами Гульдала и Альмерек Талгарского района, где произошло крушение самолета, были землями сельскохозяйственного назначения и находились в частной собственности женщины по имени Б. Он уточнил, что земля близко расположена к взлетно-посадочной полосе (всего 300-400 м, на запретной 3 км. зоне), и на ней запрещается не только строительство жилых строений, но и в связи с орошаемостью – занятие некоторыми видами сельскохозяйственной деятельности, связанными с животноводством, так как это может привлекать птиц, которые могут оказаться помехой для самолетов. Юрист рассказал о многочисленных махинациях, в которых фигурируют и местные чиновники. В интервью агентству КазТАГ он сообщил, что на него после публикации постов о махинациях начало оказываться давление. 10 января вице-премьер Роман Скляр подтвердил наличие махинаций с землей в районе крушения самолета под Алматы. Начато расследование.

Как сообщало 30 декабря МИА КазТАГ, разбившийся близ Алматы самолет Fokker 100 эксплуатировали восемь авиакомпаний по всему миру – тайваньские Formosa Airlines и Mandarin Airlines, немецкие Contact Air и OLT Express Germany, афганские Kam Air и Safi Airways, африканская Air Djibouti и казахстанская Bek Air. 5 января МИА КазТАГ сообщило, что в различных крушениях Fokker 100 погибли более 200 человек, в ряде случаев причиной было обледенение.

5 января бывший глава Bek Air Нурлан Жумасултанов назвал авиакатастрофу под Алматы «роковым стечением обстоятельств», а неделей ранее – 30 декабря на пресс-конференции обвинил в авиакатастрофе дом, с которым столкнулся лайнер.

6 января в комитете гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития попросили не комментировать крушение самолета Bek Air до окончания расследования.

8 января власти Казахстана рекомендовали временно воздержаться от покупки билетов Bek Air.