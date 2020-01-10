Пасмурная погода с осадками ожидается в большинстве областей Казахстана в выходные дни

Нур-Султан. 10 января. КазТАГ — Пасмурная погода с осадками ожидается в большинстве областей Казахстана 11-13 января, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Сохраняющийся западный перенос теплых и влажных воздушных масс с Атлантики и Средиземного моря обеспечит пасмурную погоду с осадками, туманом и гололедом в большинстве областей Казахстана», — говорится в распространенном в пятницу прогнозе погоды на выходные дни.

Синоптики отметили, что температура воздуха при этом предполагается по-прежнему выше средних многолетних значений.

«Лишь на юге республики ожидается небольшое похолодание, но и оно продлится не долго», — резюмируется в сообщении.