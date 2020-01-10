В Казахстане национального аудита минерально-сырьевых запасов нет – минэнерго и МЭГПР

Алматы. 10 января. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане национального аудита минерально-сырьевых запасов не существует, сообщили в министерствах энергетики (минэнерго) и экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК.

«Кодексом и другими НПА в сфере недропользования, понятия, как аудит запасов и национальный аудит запасов, не регламентированы и МЭГПР не располагает информацией об организациях, задействованных в проведении аудита для указанных в письме компаний (НК «Казмунайгаз», «Тенгизшевройл», «Карачаганак Петролиум Оперейтинг», «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз» – КазТАГ)», — ответили в МЭГПР на вопрос МИА «КазТАГ».

Хотя, по данным минэкологии, «комитет геологии (входящий в МЭГПР – КазТАГ) реализует государственную политику в области изучения недр и использования пространства недр, в том числе проводит анализ отчетов по подсчету запасов месторождений углеводородов».

Тем не менее, «вопросы оценки стоимости и экономики разработки нефтяных месторождений не входят в компетенцию» МЭГПР, а вот «минэнерго РК осуществляет государственную экспертизу базовых проектных документов и анализов разработки месторождений углеводородов РК».

В свою очередь в минэнерго считают, что на этот вопрос должны отвечать сами эти компании.

Но и нацкомпании, похоже, не отвечают. Поэтому иностранные компании пользуются возможностью. Так, глава «Лукойл» Вагит Алекперов в интервью изданию «Коммерсантъ», говорил о том, что компания подписала большое соглашение по изучению огромной территории Казахстана и исторического материала, который передал «Казмунайгаз». «Лукойл» интерпретирует историческую сейсмику и геологический материал КМГ и через два года надеется «провести переговоры по геологоразведке тех участков, которые интересны как нам, так и КМГ».