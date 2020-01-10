Перебои могут возникнуть с поставками нефти в Азию в случае атак на иракские нефтеобъекты

Алматы. 10 января. КазТАГ — Перебои могут возникнуть с поставками нефти в Азию в случае атак на нефтяные объекты в Ираке, сообщает CNBC.

«Нефтяные объекты в южной провинции Ирака Басра сейчас находятся в самом центре геополитических рисков. Нефтяной рынок опасается конфронтации именно в этом месте, потому что, если по нему будет нанесен удар, рынки столкнутся с проблемами, особенно в Азии», — приводит издание слова директора по глобальным энергетическим и природным ресурсам консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Хеннинга Глойстейна.

При этом отмечается, что напряженность на Ближнем Востоке возросла после того, как Иран в среду выпустил более десятка баллистических ракет по иракским военным базам, на которых размещались американские войска.

«Это был акт возмездия в ответ на убийство США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. Атаки не разрушили основную энергетическую инфраструктуру, которая могла бы нарушить мировые поставки нефти. Цены на нефть первоначально выросли более чем на 4% на новостях о ракетных атаках, но впоследствии они упали почти на 5%, когда президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет санкции против Тегерана вместо очередного военного удара, которого опасаются некоторые инвесторы. Но ситуация остается нестабильной, и вероятность возможных ударов по танкерам или нефтяным объектам в регионе сохраняется», — говорится в публикации.

По информации издания, некоторые крупные азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Китай и Индия, зависят от поставок нефти с Ближнего Востока. Япония и Южная Корея располагают большими стратегическими запасами нефти, а Китай наращивает свои запасы.

По мнению Глостейна, самой большой проблемой перебои с поставками иракской нефти станут для Индии.

«Вероятно, самой большой проблемой это будет для Индии. Индия получает около 40% нефти с Ближнего Востока и 20% – из Ирака, она обратилась к Ираку, потеряв Иран и Венесуэлу из-за санкций США. Таким образом, она оказалась вовлечена в этот геополитический кризис и игры, в которых она не участвует», — добавил он.

Тем не менее, издание отмечает, что в настоящее время на рынке имеется изобилие нефти, отчасти из-за увеличения добычи нефти в США.

«Сегодня США добывают около 13 млн баррелей сырой нефти в день. Вполне вероятно, что добыча в США может увеличиться до 14 млн баррелей в день в конце этого года или в начале 2021 года. Сейчас на рынке так много нефти, что ни один сбой, или даже небольшая серия сбоев на Ближнем Востоке не повлияют на мир так сильно, как пять или 10 лет назад. Это связано с американской сланцевой нефтью, а также с ростом производства в Бразилии. Даже Северное море, даже Норвегия в этом году наращивают добычу», — сказал Глостейн.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.