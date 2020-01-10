Выросли обязательства по ГЧП-проекту строительства аэропорта Туркестана

Нур-Султан. 10 января. КазТАГ – Выросли обязательства по проекту строительства аэропорта Туркестана в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), передает корреспондент МИА КазТАГ.

«В методике определения лимитов государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств, правительства Республики Казахстан и местных исполнительных органов (…): часть вторую пункта 10 изложить в следующей редакции: «При этом, в случае превышения лимита принятия государственных обязательств по проектам ГЧП, в том числе государственных концессионных обязательств, местного исполнительного органа, при подготовке и реализации проектов по строительству линий легкорельсового транспорта, аэропорта с пропускной способностью аэровокзала не менее 400 пассажиров/час применяется лимит, увеличенный на сумму превышения», — говорится в приказе министра национальной экономики Казахстана.

Ранее в прежней методике не было формулировки «аэропорта с пропускной способностью аэровокзала не менее 400 пассажиров/час».

Как сообщало 12 декабря 2019 года МИА КазТАГ, министерству национальной экономики РК вице-премьером Романом Скляром ранее было поручено увеличить лимит государственных обязательств по проектам ГЧП для Туркестанской области. Отмечалось, что принятие данной поправки позволит реализовать проект по строительству международного аэропорта в Туркестане через механизм ГЧП.

Напомним, строительство воздушной гавани Туркестана стартовало 18 мая. Однако тогда власти Туркестанской области сообщали, что терминал будет способен обслуживать 250 человек в час на международных и внутренних рейсах. По данным облакимата, строительство нового аэропорта в Туркестане будет вестись турецкими инвесторами. Застройщиком выбрана турецкая компания АО «Ида Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Yda Inşaat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi).

Международный аэропорт расположится в 16 км от областного центра. На площади 900 га планируется строительство терминала, взлетно-посадочной полосы и других объектов. Ожидается, что международный аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года.