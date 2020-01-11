Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 11 января. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу повысился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т377,6, а продажи – Т379,1.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по 377,6, а продают по Т379,2.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378,5, а продажи – Т380.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на пятницу, составляет Т377,5.