Нур-Султан. 11 января. КазТАГ – Снег ожидается в субботу в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В ближайшие сутки существенных изменений в погоде Казахстана не ожидается. Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем, местами ожидаются осадки (преимущественно снег). Местами по республике сохраняется туман, на юге и юго-западе – гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью -17-19, днем -10-12.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью -5-7, днем около 0.

В Шымкенте переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью 0,-2, днем +4+6.

В Алматинской области в районе Алакольских озер ветер 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман. Днем -1+4, ночью -3-8.

В Жамбылской области местами сохраняются туман, гололед, низовая метель. Днем +2+7, ночью -3-8.

В Туркестанской области днем местами небольшой дождь со снегом, ночью в горах небольшой дождь, возможен снег, местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +2+7, ночью -3+2.

В Мангистауской области местами небольшой дождь со снегом, местами туман, гололед. Днем -2+3, ночью -2-7.

В Атырауской области днем местами небольшой снег, ночью снегопад, местами туман, гололед. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Северо-Казахстанской области днем местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -9-14, ночью -14-19.

В Акмолинской области местами небольшой снег, местами туман. Днем -7-12, ночью -14-19.

В Западно-Казахстанской области местами снег, местами ожидается туман. Днем -1-6, ночью -5-10.

В Кызылординской области днем местами небольшой снег, местами туман. Днем 0-5 (на юге +3), ночью -10-15.

В Костанайской области местами небольшой снег, местами ожидается туман. Днем -10-15, ночью -15-20.

В Павлодарской области местами ожидается туман. Днем -10-15, ночью -18-23.

В Карагандинской области днем небольшой снег, местами туман. Днем -9-14, ночью -15-20 (на юге -10).

В Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман. Днем -5-10, ночью -22-27.

В Актюбинской области местами небольшой снег. Днем -5-10, ночью -15-20.

«В ближайшие трое суток на горных реках востока, юга и юго-востока будут наблюдаться колебания уровней воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно образование заторов льда, ожидаются подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.