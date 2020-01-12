Нур-Султан. 12 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в шести областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«13 января в Акмолинской и Костанайской областях утром и днем местами ожидаются туман, метель, ветер юго-западный днем местами 15-20 метров в секунду», — говорится в распространенном в воскресенье сообщении.

Синоптики оценивают вероятность шторма в 85-95 %.

«Днем 13 января в Западно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ветер западный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — следует из сообщения.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром 13 января местами ожидается туман, ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 метров в секунду.

По данным метеорологов, вероятность шторма 90-95%.

«13 января в Туркестанской и Кызылординской областях ожидаются местами туман и гололед. Вероятность шторма 90-100 %», — резюмируется в сообщении.