Алматы. 12 января. КазТАГ – В Almaty Mall заявили о законности работы контактного зоопарка после критики общественности, передает корреспондент агентства.

«Он только открылся. С начала 2020 года. Владельцем является компания «Фанилэнд». Арендатор заверил и гарантирует, что будут надлежащие условия для животных. Все разрешающие документы у него на руках имеются. В зоопарке находятся только детеныши, это не взрослые особи. Они все будут там до года. Все законно. У владельца есть договоренность с алматинским зоопарком, которые контролируют деятельность компании и проверяют животных. Его деятельность также проверял ветеринарный надзор. Никаких нареканий у них нет», — сообщили в воскресенье представители торгового центра.

Ранее автор проекта Vsem dobra Андрей Фендриков, известный под псевдонимом Акын Акыныч спел о жестоком обращении с дикими животными, которых содержат в небольших клетках в ТРЦ Almaty Mall.

«Я против этого зоопарка! Животные в нем содержатся в ужасных условиях! Нельзя детей воспитывать на таком отношении к животным!» — подписал свое видео Акыныч в соцсети.

Большинство подписчиков поддержали блогера и считают, что зоопарки давно пора запретить.