«Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?»

Сетевые СМИ о проблемах образования

Нуртай ЛАХАНУЛЫ – «Сенат одобрил законопроект «О статусе педагога». Учителя недовольны» — 26 декабря сенат парламента Казахстана одобрил проект закона «О статусе педагога» и направил его на подпись президенту. 30 декабря Токаев подписал этот закон. Учителя недовольны тем, что некоторые предложения педагогов не вошли в финальную версию законопроекта. В свою очередь, представители власти уверены, что документ повысит статус педагогов, а также снизит нагрузку по выполнению работ, не входящих в их прямые должностные обязанности. Одной из главных причин недовольства учителей стало то, что не было учтено их предложение о раннем выходе на пенсию. Представитель министерства труда и социальной защиты оправдывает это тем, что учителя в таком случае «не успеют» собрать в необходимом объеме пенсионные взносы.

Согласно принятому сенаторами законопроекту, педагогам увеличат ежегодный оплачиваемый трудовой отпуск с 42 до 56 календарных дней. Также будут предусмотрены прочие «нематериальные» бонусы в виде ежегодного пособия на оздоровление в размере одного оклада, приоритета для детей педагогов в очереди в детсады, отсрочки от призыва на воинскую службу и приоритета в предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство учителям, преподающим в сельской местности.

Среди «материальных» бонусов предлагается выплата вознаграждения в размере трех окладов педагогам, чьи ученики стали победителями или призерами международных олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, однако это будет осуществлено только за счет «экономии по деятельности» соответствующей госорганизации. Также педагоги, удостоенные звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы», («Заслуженный учитель Казахстана»), будут иметь право на получение выплаты в размере 1000-кратного месячного расчетного показателя (2,65 миллиона тенге).

Законопроектом не допускается требовать отчетность у педагогов, не относящуюся к их прямой профессиональной деятельности, а также обязывать их приобретать различные товары и услуги.

Сергей ТУНИК – «Бесконечные эксперименты в нашем образовании сильно ему навредили» — С разницей в несколько дней мажилис принял во втором и окончательном чтении Закон “О статусе педагога”, а правительство одобрило новую государственную программу развития образования и науки на 2020–2025 годы.

Необходимость обоих документов очевидна. Однако ряд специалистов (да и некоторые депутаты мажилиса) полагают, что первый был принят в спешке. А второй, написанный взамен аналогичного на 2016–2019 годы, частично дублирует закон о педагоге. И слишком дорогой. Директор Международного образовательного центра “MOLODIUM”, эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ считает, что в результате спешки авторам этих проектов вскоре придется провести работу над ошибками. И еще его смущает, что законопроект до принятия нигде не был опубликован, из-за чего преподавательское сообщество страны не смогло с ним ознакомиться.

Директор Международного образовательного центра “MOLODIUM”, эксперт ЮНЕСКО Василий ШАХГУЛАРИ — В СССР тоже были дискуссии: стоит ли отказаться от отметок? Знаменитый педагог Шалва Амонашвили утверждал, что это гуманизирует процесс обучения, особенно в начальной школе. Потому что, когда у ребенка низкие оценки, у него падает мотивация, он начинает комплексовать. Дальше – насмешки одноклассников, не исключена негативная реакция родителей. Педагогика – консервативная штука. Знания учащихся нужно проверять и оценивать ежедневно. Иначе человек перестает понимать, зачем ему дальше учиться, где ориентиры? Нужны педагогические корректировки – причем индивидуальные! – для каждого ученика. Это и для родителей сигналы. Вроде всё было хорошо – и вдруг низкие баллы! Откуда? Если в семье не видят оценок своего чада – это в какой-то мере снимает с нее ответственность. Хотя сегодня, например, в вальдорфской школе (это в Германии) и в Норвегии до 7-го класса оценки не ставят.

Студент не оценивает себя адекватно, а преподаватель оценивает уровень его подготовки только в ходе экзамена. Сейчас в вузах при кредитной технологии обучения ставят оценки еженедельно. Ну да, в школах знания школьников оцениваются с помощью СОР, суммарной оценки за раздел, и СОЧ – суммарной оценки за четверть. У нас что, среднее образование и высшее – разные планеты? Когда внедряют новые технологии, сначала смотрят: а не навредят ли они обществу?

Я считаю, что бесконечные эксперименты в нашем образовании сильно ему навредили. Почему все новшества обкатывают сначала в Назарбаев интеллектуальных школах? Да, там и преподавательский состав сильный и дети подготовлены лучше. Если начинать эксперименты с них, получим искаженный ответ. Начинать надо с глубинки! Тогда будет объективный результат. Никак не наоборот! В медицине сначала на мышах препараты тестируют, потом – на людях. Схема “сверху вниз” не всегда срабатывает.

Все эти эксперименты в образовании Казахстана развалили систему, которая раньше выдавала больших ученых, политиков, руководителей успешных предприятий. И сколько времени потратить, чтобы понять, кто и на каком этапе эксперимента совершил ошибки? И кто за это ответил?

Сауле ИСАБАЕВА – «Смогут ли казахи стать интеллектуальной нацией?» — Любое государство должно ставить перед собой задачу воспитания интеллектуальной и при этом высоконравственной нации. Однако в Казахстане, несмотря на многочисленные реформы и огромные денежные вливания, уровень образованности школьников и студентов на протяжении всех лет независимости только падал. Очевидно, что нужно кардинально менять подходы. Но какими они должны быть?

Нурлан АСЕЛКАН, издатель и главный редактор журнала «Космические исследования и технологии» — Надежда на то, что казахстанцы станут интеллектуальной нацией, конечно, еще сохраняется. Но лично я больше склоняюсь к тому, что ничего у нас не получится. Объясню, почему.

Вот уже несколько десятилетий жизнь нашего общества строится по определенным лекалам. Я бы сказал, в сторону упрощения всего и вся. Свидетельством тому является новое поколение людей, которое, благодаря нашему бездействию или действию в неправильном направлении, выросло, увы, мягко говоря, недостаточно образованным. Это подтвердило недавно проведенное исследование, обнародованное профильным министерством. Не спорю, что оно может быть более талантливое, динамичное, раскрепощенное и т.д., но при всем при этом, надо признать, очень слабо подготовленное. И это вина не только системы образования. Я уже не говорю о засилье религии, обрядов, по сути мракобесия, которое, заметьте, не отвергается обществом.

Чтобы переломить эту тенденцию, необходимы сверхусилия и сверхэнергетика политиков и лидеров. А еще нужно сделать так, чтобы граждане, несогласные с этим упрощением, архаизацией, не уезжали из страны, а воплощали здесь свое альтернативное видение, пусть даже вступая в открытое столкновение с оппонентами. Но, увы, пока наша элита озабочена лишь тем, чтобы обернуть в свою пользу народное достояние, а люди, которые противятся примитивизации, либо голосуют ногами, либо вообще перестают интересоваться окружающей жизнью и живут только для себя.

Канат НУРОВ, президент научно-образовательного фонда Aspandau — В качестве решения проблемы часто предлагают «ограничить влияние религии», «отменить ЕНТ», «сократить количество вузов». Согласен с тем, что в светском обществе ограничивать влияние религии совершенно необходимо. Но вот что касается ЕНТ, то не думаю, что его надо отменять. Я за то, чтобы наделить вузы правами на собственные условия, требования и правила набора студентов. Сокращать вузы тоже не стоит — это волюнтаризм, а не рыночный подход. Такой шаг ничуть не улучшит качество высшего образования, а, наоборот, ухудшит, поскольку снизится конкуренция. Надо понимать, что высшее образование — это платная услуга, и пусть рынок сам отрегулирует количество вузов. Нужно в уголовном порядке наказывать мошенников, занимающихся выдачей фиктивных дипломов, а не ликвидировать целые институты.

Наш фонд уже озвучил в Манифесте просветителей информационного общества свое видение выхода из сложившейся ситуации. Чтобы воспитывать высоконравственную и интеллектуальную молодежь, необходимо перезагрузить воспитательную функцию образования. Для начала следует определиться с тем, какое общество мы строим и что за ценности у нас будут культивироваться на уровне общечеловеческой морали. Если светские, то, какие именно? Если не атеистические, то какие светские ценности являются не менее и даже более духовными, чем религиозные?

Арман КУДАБАЙ, журналист, преподаватель — Когда я узнал, что отечественный МОН в надежде приостановить отток студентов за рубеж начал шерстить филиалы иностранных вузов на территории РК, ставить вопрос о дальнейшей судьбе выездных экзаменационных комиссий (в частности, российских) и запускать в СМИ соответствующие страшилки для родителей будущих абитуриентов, то пришел к довольно печальному выводу. Мне кажется, казахстанская система образования застряла на этапе своего взросления, продолжая страдать, причем уже хронически, «детскими болезнями», присущими скорее странам третьего мира. Посмотрите, как рьяно мы цепляемся за давно изжившие себя нормы и догмы, тогда как весь мир перешел на уровень глобального образования… К примеру, в Европе студенты учатся семестр в одном университете, затем переходят в другой, а заканчивают обучение в третьем. И ни у кого это не вызывает ни малейших подозрений в «неблагонадежности»…

Во всем мире принято считать, что в вузы поступают лучшие выпускники школ. Но Казахстан умудрился опровергнуть эту аксиому. У нас появилось свое специфическое явление – «универы для троечников», где каждый второй диплом красный! Какие специалисты выходят из стен подобных альма-матер? И куда в дальнейшем заведет страну армия таких «профи»?…

Сара САДЫК – «Кому выгодно развалить казахстанскую школу?» — В Казахстане за последние десятилетия в области образования была проведена череда реформ, которые, несмотря на соответствие международным стандартам, только ухудшают его состояние. Провальными назвала старший преподаватель кафедры международного образования и сравнительной педагогики института образования университета Цукуба (Япония), доктор Куаныш ТАСТАНБЕКОВА последнюю из новаций — переход в сжатые сроки на обучение на трех языках — Английский с первого класса, также, как и введение преподавания предметов естественно-научного цикла на этом языке, нецелесообразно в казахстанских условиях по ряду причин. Среди них — психолингвистические (неучитывание этапов развития когнитивных способностей детей); социально-культурные (отсутствие языковой коммуникативной среды) и политико-экономические. Под последним подразумевается игнорирование огромного неравенства в качестве образования в сельских и городских, в казахских и русских школах, отсутствие механизма работы с наиболее отстающими учениками. Этот факт признает и сам МОН РК, и эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Что касается нашей страны, то напомним, что Казахстан берет в долг огромные деньги на реализацию реформ, необходимость которых не доказана. К примеру, у Всемирного банка взят кредит на 66 миллионов долларов на «модернизацию среднего образования», что включает в себя и введение трехъязычия.

То, что новый министр МОН РК Куляш Шамшидинова объявила о приостановке форсированного введения трехъзычного обучения, подтверждение того, что вышеуказанные причины все-таки являются довольно существенным препятствием на пути реализации этой реформы.

Подготовка будущих учителей – одна из острейших проблем системы образования. К сожалению, ни закон о статусе педагога, ни профессиональный стандарт педагога, проблемы не решат.

Несмотря на увеличивающееся количество выделяемых грантов, на педагогические факультеты поступают по остаточному принципу, проходной балл ЕНТ остается все также одним из самых низких. Введенный два года назад творческий экзамен тоже не гарантирует отбора наиболее способных и мотивированных на профессию абитуриентов. Мне приходилось встречать молодых учителей — выпускников ведущего педагогического вуза Казахстана — допускащих элементарные грамматические ошибки в письме и не умеющих решать уравнения с одной переменной. Низкая заработная плата, загруженность бумаготворческой работой, постоянное давление со стороны органов управления образованием не способствуют мотивации учителей для саморазвития, а у лучших выпускников педвузов и вовсе нет интереса идти работать в школу.

Насколько я понимаю, переход на обновленную программу обучения и введение критериального оценивания – суммативное оценивание за раздел (СОР) и суммативное оценивание за четверть (СОЧ) проводится в очень сжатые сроки без учета реальной ситуации. Например, в обновленной программе очень мало уделяется времени закреплению и повторению материала. Она построена по принципу student centered learning (личностно-ориентированное обучение). Основной целью программа ставит развитие функциональной грамотности. То есть ученик самостоятельно должен закрепить и повторить материал, а также научиться применять полученные знания в обычной жизни. Но проблема в том, что учителя не знают основ такого подхода. Большинство из них считает, что ученик сам должен находить материалы и вырабатывать методы самостоятельной работы, плюс к тому же еще и понять, где знание законов физики или исторических фактов он может применить в жизни. Но это в корне неверно. Учитель должен научить ученика использовать разные методы самостоятельной работы, как с дополнительными учебными пособиями, так и с онлайн-обучением, и сам составлять задания, через решение которых ученик может увидеть — где и как эти знания ему понадобятся.

Что касается родителей, то для них происходящие в образовании нововведения не является зоной личной ответственности. Они знают, что их требования никто не слышит, что в обществе нет механизма взаимодействия между государством и населением (налогоплательщиками). Поэтому дальше возмущении в соцсетях дело у них не идет.

Все вышесказанное приводит к тому, что обновленная программа и новые методы оценивания, которые, в принципе, соответствуют международным стандартам, не просто не работают в условиях казахстанской школы, но еще больше усугубляют ее и так незавидное положение.

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