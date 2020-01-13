Компетенции акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента будут расширены – МНЭ

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Жумабай Шаяхметов: 1946 – 1954 г.г. Жумабай Шаяхметов: 1946 – 1954 г.г.
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Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Компетенции акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента будут расширены, сообщает пресс-служба министерства национальной экономики (МНЭ) РК.

«27 декабря 2019 года главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административно-территориального устройства Республики Казахстан, совершенствования системы государственного управления и межбюджетных отношений, кредитования и образования». В рамках закона внесены поправки по расширению компетенций акиматов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, в том числе в области градостроительной политики, транспортной инфраструктуры, формирования архитектурного облика в рамках управляемой урбанизации», — говорится в сообщении в понедельник.

В ведомстве отметили, что внесены изменения и дополнения в шесть законов («О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», «О статусе столицы Республики Казахстан», «Об особом статусе города Алматы», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О жилищных отношениях», «О государственном имуществе»), которые направлены на установление иного порядка по урегулированию отдельных вопросов жизнеобеспечения и развития указанных городов, которые дадут возможность в решении актуальных вопросов в развитии городов республиканского значения и столицы.

Текст документа размещен на официальном сайте министерства.

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