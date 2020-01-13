Суд отказал в удовлетворении жалобы мамы Дениса Тен

Алматы. 13 января. КазТАГ — Мадина Алимханова. Специализированный межрайонный следственный суд Алматы отказал в удовлетворении жалобы мамы Дениса Тен Оксаны Тен об отмене постановления о прекращении уголовного дела в отношении полицейских, сообщил адвокат Нурлан Сихимбаев.

«Нам отказали. Они пояснили, что непризнание потерпевшим не является основанием для отмены постановления о прекращении уголовного дела. У нас же два требования: это неполнота следствия, а второе – мы считаем, надо признать Оксану Тен потерпевшей по данному делу», — сказал Сихимбаев в понедельник.

При этом он отметил, что в данном деле имеется много материалов, которые не были должным образом исследованы.

«В показаниях, которые эти двое полицейских давали в ходе следствия и в зале судебного заседания, есть противоречия. Само поведение очень странное. Зная точно, куда побежали эти люди, которые зарезали Дениса, они за ними якобы побежали, а встречных полицейских, которые на машине подъехали, они развернули в другую сторону. И это в зале судебного заседания прозвучало. И это все остается абсолютно неисследованным. Мы попросили судью следственного суда затребовать аудио- и видеозапись главного дела, где их показания зафиксированы и дать им оценку. Это как дополнение, обоснование того, что по делу в отношении полицейских надо работать и работать, надо проверять все досконально», — отметил адвокат.

Он подчеркнул, что в полноценном расследовании заинтересована не только семья Тен.

«В этом заинтересована не только семья Тен, в этом должно быть заинтересовано все наше общество. Мы рассчитываем, что полицейские не только за плевки и окурки будут наказывать, но и тех, кто с ножами бегают, будут ловить», — подчеркнул адвокат.

Кроме того, он отметил, что адвокаты семьи Тен будут добиваться выделения дела в отношении неустановленных лиц, которые являются заказчиками убийства.

«Мы же говорим о заказе, но пока версия с заказом не отработана. По поводу заказа у нас осталась еще одна инстанция – Верховный суд. Надеемся, что они услышат нас», — сказал адвокат.

По его словам, он намерен обжаловать решение следственного суда в трехдневный срок.

«Мы это постановление следственного суда обжалуем в апелляционном порядке, как это предусмотрено законом. Сейчас я должен получить постановление и в трехдневный срок подадим апелляцию в городской суд», — сообщил Сихимбаев.

Напомним, казахстанский фигурист Денис Тен скончался 19 июля 2018 года в реанимации в Алматы после ранения ножом на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Предварительный диагноз при поступлении «Ножевое ранение верхней трети правого бедра. Повреждение бедренных сосудов, наружное кровотечение».

В департаменте полиции (ДП) Алматы причиной нападения на спортсмена назвали попытку кражи зеркал с его автомобиля двоими злоумышленниками. По информации полицейских, в результате возникшей потасовки Тен было нанесено ножевое ранение. Убийцы спортсмена вскоре были схвачены и приговорены к различным срокам лишения свободы.

17 января 2019 года в специализированном межрайонном уголовном суде Алматы вынесли приговор подсудимым по делу об убийстве Дениса Тен. Армана Кудайбергенова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных по пункту 2 частит 2 статьи 188 (кража), пунктам 1 и 4 части 2 статьи 192 (разбой), пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Нуралы Киясова суд признал виновным по пунктам 1 и 4 части 2 статьи 192 (разбой), пунктам 7 и 8 части 2 статьи 99 (убийство) УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Жанар Толыбаеву суд признал виновной по статье 434 (недонесение о преступлении), части 3 статьи 24 и оправдал по пункту 1 части 2 статьи 188 (покушение на совершение кражи по предварительному сговору) УК РК и приговорил к четырем годам лишения свободы.

Также с двоих осужденных будет взыскано по 30 МРП, с Толыбаевой – 20 МРП в Фонд компенсации вреда потерпевшим.

9 января 2020 года адвокат Нурлан Сихимбаев сообщил, что в специализированном межрайонном следственном суде Алматы началось рассмотрение жалобы мамы Дениса Тен Оксаны Тен на прекращение уголовного дела в отношении двух полицейских, ставших свидетелями убийства ее сына.

Заслуженный мастер спорта Казахстана, бронзовый призер Олимпиады-2014, победитель Чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр и обладатель множества других наград Тен стал самым титулованным спортсменом по фигурному катанию в истории Казахстана. Всего на счету казахстанца 10 золотых, четыре серебряных и три бронзовых медалей, подавляющее большинство которых он завоевал на международных турнирах. В действовавшем на момент трагедии рейтинге Международного союза конькобежцев Тен входил в десятку лучших фигуристов мира. Знаменитый казахстанский спортсмен умер в возрасте 25 лет.