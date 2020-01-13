Банки РК в декабре 2019 года купили долларов США $10,7 млрд, продали – $10,4 млрд

Алматы. 13 января. КазТАГ – Казахстанские банки в декабре 2019 года купили долларов США $10,7 млрд, продали – $10,4 млрд, сообщает пресс-служба Национального банка (НБ) РК.

«Казахстанские банки в декабре 2019 года купили долларов США $10,7 млрд, продали – $10,4 млрд по средневзвешенной ставке покупки Т383,74/$1 и продажи – Т383,78/$1», — указывается в ежемесячном отчете по внебиржевым операциям, размещенном на сайте Нацбанка в понедельник.

Как указывается в отчете, банки-нерезиденты при этом купили долларов США $6,4 млрд, продали – $6,1 млрд по средневзвешенной ставке покупки Т384,02/$1 и продажи – Т384,11/$1; банки-резиденты купили и продали долларов США по $4,3 млрд по средневзвешенной ставкеТ383,31/$1.

Согласно информации, евро банки купили 10,8 млн евро, продали – 9,5 млн евро по средневзвешенной ставке покупки Т427,29 и продажи – Т329,16 за 1 евро: банки-нерезиденты при этом купили 6,3 млн евро, продали 5 млн евро по ставкам Т426,5-429,855, банки-резиденты купили и продали по 4,5 млн евро по ставке Т428,4 за 1 евро.

Российских рублей, как следует из отчета, банки купили 1,01 млрд рублей, продали – 1,4 млрд рублей по ставкам покупки Т6,1 и продажи – Т6,11 за 1 рубль: банки-нерезиденты при этом купили 124 млн рублей, продали 395 млн рублей по ставкам Т6,08-6,12, банки-резиденты купили и продали по 974 млн рублей по ставке Т6,11 за 1 рубль.

Согласно документу, китайских юаней банки купили и продали 30,4 млн юаней по ставке Т54,65 за 1 юань.