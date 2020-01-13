Мать-активист: Дети становятся инвалидами из-за врачей, почему все потакают Биртанову?

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Многодетная мать Ботагоз Шыныкулова, которая винит врачей в том, что ее сын Елхан Абылайхан стал инвалидом, посетовала на то, что министра здравоохранения Елжана Биртанова не привлекают к ответственности за ошибки в системе здравоохранения, передает корреспондент агентства.

«Я вышла (к Акорде – КазТАГ) потому, что мой ребенок стал инвалидом из-за работы министерства здравоохранения. В работе министерства здравоохранения очень много ошибок. Все потакают министру Биртанову (Елжану – КазТАГ). Почему ему все потакают? В его работе очень много ошибок, из-за его ошибок наши дети становятся инвалидами», — заявила Шыныкулова в понедельник в фойе министерства труда и социальной защиты населения, где собрались многодетные матери.

Она также рассказала, что в составе рабочей группы внесла около 300 предложений, касающихся социальной помощи, но отметила, что власти в итоге учли лишь некоторые из них.

Ранее сообщалось, что многодетные матери вышли к Акорде и правительству в Нур-Султане с требованиями к властям повысить социальные выплаты и решить жилищные вопросы. Женщины выразили недовольство новым форматом назначения АСП и тем, что социальные выплаты не способны обеспечить покупку необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости ввиду постоянного повышения инфляции.

Позже многодетные матери встретились с чиновниками министерства труда и социальной защиты населения РК, которые, отвечая на претензии к размеру адресной социальной помощи (АСП), пособий и других социальных выплат, заявили, что это связано с экономической ситуацией в стране.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султане. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.