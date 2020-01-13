Обвинившая сотрудницу в хищениях китайская компания могла заниматься контрабандой – Умарова

Алматы. 13 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Китайская компания, обвинившая свою сотрудницу Салтанат Кусманкызы в хищениях, могла заниматься контрабандой денежных средств, считает адвокат Айман Умарова.

«Кусманкызы Салтанат была осуждена на восемь лет лишения свободы за то, что она якобы похитила денежные средства. Эти средства принадлежали то ли китайской компании, то ли китайской гражданке – непонятно. Нас возмущает вот что – это какой-то частный бизнес, это не бюджетные деньги и за это человеку дают восемь лет. Доказательств ноль. В ходе уголовного процесса работали два адвоката, они заявляли массу ходатайств о назначении экспертизы – суд не удовлетворил, об истребовании доказательств – суд не удовлетворил. Суд был однобокий. Все ходатайства адвокатов проигнорировали и человека осудили. Салтанат Кусманкызы страдает сахарным диабетом, инсулинозависимая», — сказала Умарова на пресс-конференции в понедельник.

При этом она подчеркнула, что в деле имеются множество документов, связанных с хозяйственной деятельностью компании, подлинность которых вызывает большие сомнения.

«Возникает вопрос такой – сам владелец этой компании находился в тяжелом состоянии, он был онкобольной, он находился в Китае, и, находясь там, он подписывает какой-то документ на то, чтобы интересы компании представляла его жена – гражданка Китая Чжан Вэй. Насколько этот документ может быть законным? Как он мог ее назначить директором, будучи в таком состоянии? Она не могла быть директором – любая доверенность теряет юридическую силу после смерти того, кто ее выписал. В права наследства она тогда еще не вступила – не прошло полгода со дня смерти владельца компании. Помимо этого, у нас есть и другие документы, где подпись этого владельца компании – поддельная. Суд на все это закрывает глаза», — сообщила она.

По словам сестры осужденной Багдат Кусманкызы, в суде первой инстанции были представлены документальные доказательства и свидетельские показания того, что в компании использовалась черная бухгалтерия.

«Вот книга, по которой велась черная бухгалтерия. По черной кассе 3-4 человека давали показания и трое действительно сказали, что они получали деньги по этой книге. Обвинение сказало, что Салтанат сама это все написала, но свидетели подтвердили, что книга подлинная, а экспертиза подтвердила, что подпись Салтанат в этой книге – поддельная», — сказала сестра.

Кроме того, Умарова сообщила, что указанной компанией также использовались печати компаний-партнеров, находившихся в Китае, кроме того, в компании имели хождение неучтенные денежные средства в долларах США.

«Они эти денежные средства в долларах отправляли разным людям. Как они отправляли? Это была контрабанда денежных средств? Куда делись $214 тыс. и другие суммы? Отдавали очень много денег. Правоохранительные органы должны провести тщательную проверку», — сообщила адвокат.

Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов, закрывшие глаза на имеющиеся в деле доказательства, фактически стали сообщниками незаконной деятельности компании.

«Зачем нам такой суд? Почему судья встал на защиту китайского бизнеса? Это подозрительный китайский бизнес. Очень печально, что суды выносят такие решения по фальсифицированным доказательствам, и мы думаем, что это решение было продиктовано сверху, за этим кто-то стоит. Мы полагаем, что здесь речь идет о контрабанде денежных средств. Мы считаем, что тут очень много работы может быть и для антикоррупционной службы, и для КНБ», — заключила Умарова.