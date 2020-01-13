Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Многодетные матери вышли к Акорде и правительству в Нур-Султане с требованиями к властям, передает корреспондент агентства.

«Какие умные головы рассчитывали минимальный доход, минимальный порог бедности? Ваши служебные квартиры, ваши миллионные зарплаты, там деньги народа бюджетные, деньги налогоплательщиков, деньги наших детей, матерей», — сказал одна из собравшихся.

Она отметила, что возраст множества депутатов и высокопоставленных чиновников давно превысило пенсионный.

«Им за 60, за 70 лет. Некоторым 73, уже под 80. Тот же депутат Божко (Владимир – КазТАГ), тот же вице-премьер Сапарбаев (Бердибек – КазТАГ) – вам уже давно пора быть на пенсии. (…) Кто дал вам право оскорблять нас, называть иждивенцами? Депутаты сегодня сидят на шее у народа», — сказала участница схода.

Собравшиеся потребовали встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и обвинили силовиков в применении силы.

«Мы пошли сдавать документы в канцелярию (президента – КазТАГ) – пошли четыре человека, нас сопровождали 10 полицейских! Одна девушка в форме высокая догнала и прямо руки поднимала на нас. (…) Мы идем сдавать документы в канцелярию, у нас нет оружия, мы мамы, мы идем сдать обращение в канцелярию президента Токаева и нас не пускают – это же прямое нарушение конституционных прав!» — сказала женщина.

Женщины выразили недовольство новым форматом назначения АСП и тем, что социальные выплаты не способны обеспечить покупку необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости ввиду постоянного повышения инфляции.

Позже многодетные матери встретились с чиновниками министерства труда и социальной защиты населения РК, которые, отвечая на претензии к размеру адресной социальной помощи (АСП), пособий и других социальных выплат, заявили, что это связано с экономической ситуацией в стране.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султане. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.