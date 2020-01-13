Многодетная мать в минтруда РК рассказала о резком снижении соцвыплат после нововведений

Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – Мать шестерых детей Асыл Ошакбаева, которая вместе с другими женщинами пришла с требованиями к Акорде и дому правительства, рассказала в фойе министерства труда и социальной защиты населения РК о значительном снижении социальных выплат после обновления властями Казахстана формата выплаты адресной социальной помощи (АСП), передает корреспондент агентства.

«Раньше я получала Т146 тыс., а сейчас я получаю на Т30 тыс. меньше. Т64 тыс. за каждого из детей, которые выплачивало государство, мне посчитали как доход», — сказала Ошакбаева в понедельник.

Другая женщина рассказала, что чиновники объясняют невозможность повышения соцвыплат нормами закона.

«Они говорят: «Таков закон, мы не можем принимать меры, которые противоречат закону!» Ну вы же видите, что закон не соблюдает интересы простого народа! Почему не меняете закон, не делаете его справедливым?! Чтобы встать на очередь на жилье нужно всей семьей быть прописанными три года. А кто меня пропишет с детьми? Меня не то, что прописать, мне квартиры не сдают, когда узнают, что у меня есть дети – мне отказываются сдавать в аренду жилье», — сказала в понедельник одна из женщин.

Вопрос постановки в очередь на жилье был одним из центральных для тех, кто вышли с требованиями к властям.

«У меня четверо детей. Чтобы поставить на очередь на жилье меня футболят между ЦОНами, говоря, что у них база не работает. Уже два месяца так происходит. Документы собрала в 2019 году, а теперь наступил уже 2020 год и мне говорят: «Ваши документы уже устарели, нужен пакет справок за 2020 год», и все началось по новой», — посетовала пришедшая к Акорде Аякоз Оразбековна

Ранее сообщалось, что многодетные матери вышли к Акорде и правительству в Нур-Султане с требованиями к властям повысить социальные выплаты и решить жилищные вопросы. Женщины выразили недовольство новым форматом назначения АСП и тем, что социальные выплаты не способны обеспечить покупку необходимых продуктов питания и предметов первой необходимости ввиду постоянного повышения инфляции.

Позже многодетные матери встретились с чиновниками министерства труда и социальной защиты населения РК, которые, отвечая на претензии к размеру адресной социальной помощи (АСП), пособий и других социальных выплат, заявили, что это связано с экономической ситуацией в стране.

Выступления многодетных матерей в гражданских акциях участились после того, как в ночь на 4 февраля 2019 года произошел пожар в отдельно стоящем временном строении на территории частного жилого дома по улице Шынгыстау Сарыаркинского района Нур-Султане. В ходе тушения пожара были обнаружены тела пятерых девочек: 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Как уточнили спасатели, родители на момент инцидента были на работе. По мнению многих казахстанцев, трагедии можно было бы избежать, если бы необходимость работать в ночную смену не заставляла родителей оставлять детей одних без присмотра.