Наши шпажисты – 6-е на этапе Кубка мира, достойный результат казахстанского биатлониста, упущенный шанс «Барыса» и первый футбольный сезон в условиях открытых границ ЕАЭС

Обзор спортивных событий за минувшую неделю

Фехтование: в «топ-6» командного зачета и рядом с «топ-10» личного

В Хайденхайме (Германия) прошел этап Кубка мира, собравший мужчин-шпажистов. Этот турнир был важен в плане начисления рейтинговых очков как в командный, так и в личный зачет, на основе чего и будет происходить распределение квот для участия в летней Олимпиаде-2020.

На снимке: Дмитрий Алексанин

Весьма успешно выступили казахстанцы в командном первенстве. Сначала Дмитрий Алексанин, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов и Эльмир Алимжанов победили голландцев – 41:40, а в поединке за выход в четвертьфинал взяли верх над японцами, одними из главных соперников (согласно системе олимпийской квалификации, очень важно стать лучшими среди представителей своего континента), – 45:41. Но затем они были остановлены итальянцами, серебряными призерами последней Олимпиады, – 33:45. Таким образом, казахстанцам пришлось оспаривать 5-8 места. В этом мини-турнире они выиграли у китайцев – 37:33, после чего уступили украинцам – 32:45. В итоге наша команда расположилась на 6-й позиции.

Это принесло ей 30 зачетных очков и позволило подняться на 11-ю строчку олимпийского рейтинга. Но на летние Игры попадут лишь 8 сборных. Кроме того, надо занять как можно более высокое место среди азиатских команд. Пока же ситуация здесь следующая: Китай (6-я позиция) – 200 очков, Япония (8-я) – 181, Южная Корея (9-я) – 180, Казахстан (11-я) – 158. Впрочем, предстоят еще два рейтинговых командных турнира.

В личном первенстве лучший результат среди наших шпажистов показал Дмитрий Алексанин, который занял 11-е место (среди 330 участников). По ходу соревнований он выиграл в том числе у бронзового призера прошлогоднего чемпионата мира украинца Богдана Никишина – 15:10, однако в бою за выход в четвертьфинал проиграл один укол действующему олимпийскому чемпиону в «личке» корейцу Сан-Юн Парку – 14:15. У Алексанина, как и у его товарища по команде Курбанова, есть шанс отобраться на Олимпиаду по индивидуальному рейтингу, если не удастся завоевать командную путевку.

Волейбол: наших команд на Олимпиаде не будет

Обе национальные сборные Казахстана – и мужская, и женская – остались без олимпийских путевок. Последние квоты разыгрывались на завершившихся вчера континентальных квалификационных турнирах, прошедших в Азии/Океании, Европе, Северной Америке, Южной Америке и Африке.

Некоторые надежды были на наших девушек. В групповом раунде они без проблем разобрались с аутсайдерами своего квартета, не отдав иранкам и индонезийкам ни одного сета – оба матча завершились со счетом 3:0. А вот у южных кореянок, которые наряду с хозяйками турнира волейболистками Таиланда считались главными фаворитами в борьбе за единственную путевку на ОИ, подопечные Бурхана Жанболата, напротив, сами не смогли выиграть ни одной партии – 0:3 (20:25, 16:25, 21:25).

На снимке: Сана Анаркулова в матче с командой Таиланда

Заняв в своей группе второе место, они вышли на победительниц другой – таек. В этом ключевом поединке наши волейболистки уступили в первых двух сетах, взяли в напряженной битве третий, но в четвертом опять проиграли – 1:3 (21:35, 20:25, 26:24, 21:25). Наибольшее количество очков команде Казахстана принесли Сана Анаркулова – 16, Жанна Сыроежкина и Алеся Сафронова – по 15.

Пробившиеся в финал волейболистки Таиланда проиграли там в трех партиях (0:3) южным кореянкам, которым и досталась единственная путевка на Олимпиаду. Наши девушки в утешительном поединке за третье место выиграли у соперниц из Тайпея – 3:1 (25:21, 22:25, 25:21, 27:25).

А вот на нашу мужскую команду никто особо не рассчитывал, тем более что на квалификационный турнир, проходивший в Цзянмыне (Китай), она попала лишь благодаря отказу от участия волейболистов Пакистана. В групповом раунде казахстанцы проиграли все три матча, взяв в них лишь один сет: китайцам – 0:3 (19:25, 14:25, 18:25), иранцам – 0:3 (26:28, 16:26, 18:25), соперникам из Тайпея – 1:3 (19:25, 25:11, 18:25, 21:25). Кстати, сборные Ирана и Китая, вышедшие из группы, затем играли и в финальном матче. Победившие в этом поединке со счетом 3:0 иранцы завоевали путевку на Олимпиаду.

Биатлон: лучший результат казахстанца в сезоне

На этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) хороший результат показал молодой лидер нашей мужской сборной Роман Еремин. Он обладает довольно быстрым ходом по лыжне, однако его часто подводит неточная стрельба. На сей раз во время спринтерской гонки казахстанец допустил один промах (девять выстрелов попали цель), что для него неплохо, и в итоге занял 22-е место. Среди тех, кто проиграл ему, можно назвать норвежца Тарье Бе, многократного чемпиона мира (старший брат Йоханнеса Бе, триумфатора прошлого сезона и лидера нынешнего), причем скандинав тоже оставил незакрытой одну мишень, но уступил казахстанцу в скорости. А победу в гонке одержал «великий и ужасный» француз Мартен Фуркад.

На снимке: Роман Еремин

Еремин впервые в нынешнем сезоне вошел в «очковую зону» (40 сильнейших), заработав 19 баллов. Это позволило ему подняться на 57-ю строчку общего зачета. А лидирующую тройку составляют Мартен Фуркад – 387, Йоханнес Бе – 374, Симон Детье (Франция) – 352. Сразу после них идет Тарье Бе – 342.

Хоккей: «Барыс» упустил шанс возглавить дивизион

«Барыс» не сумел воспользоваться шансом обойти омский «Авангард» в гонке за лидерство в дивизионе Чернышова и за вторую позицию в Восточной конференции. Эти команды встречались на предыдущей неделе, 6 января, и тогда казахстанский клуб, играя на льду соперника, сумел дожать его в самой концовке – 3:2. А теперь, спустя всего пять дней, уже он сам выступал в роли принимающей стороны. Команды в турнирной таблице разделяло лишь одно очко при равном количестве проведенных матчей.

Обе они очень ответственно подошли к очному поединку. Об этом свидетельствует и то, что все 60 минут игрового времени прошли при равных составах (иначе говоря, не было ни одного удаления), что для хоккея весьма редкое явление. Уже в самом начале встречи гостям удалась результативная атака. Этот минимальный счет сохранялся до 54-й минуты, когда сибиряки забили второй гол. «Барыс» бросился отыгрываться, заменил голкипера полевым игроком, но за пятнадцать секунд до финальной сирены один из хоккеистов «Авангарда» перехватил шайбу, вышел на пустые ворота и был сбит, что трактуется правилами как гол. В итоге 0:3.

А вчера казахстанский клуб принимал в Нур-Султане ярославский «Локомотив», располагающийся в середине турнирной таблицы Западной конференции. Хозяева льда все время вели в счете, а к середине второго периода выигрывали две шайбы (3:1) благодаря голам Никиты Михайлиса, Корбена Найта и Дастина Бойда. Однако гости сумели восстановить равновесие, и судьба поединка решалась в овертайме: точный бросок Антона Сагадеева принес победу «Барысу» – 4:3. У нашей команды теперь 61 очко после 47 игр, и она идет третьей в Восточной конференции.

Футбол: будет ли наплыв игроков из стран ЕАЭС?

Послезавтра в Профессиональной футбольной лиге Казахстана (ПФЛК) пройдет жеребьевка, по результатам которой будет составлен календарь матчей чемпионата страны в высшем дивизионе. В первенстве, как и в предыдущие годы, примут участие 12 клубов. Это «Астана», «Кайрат» (Алматы), «Ордабасы» (Шымкент), «Тобол» (Костанай), «Жетысу» (Талдыкорган), «Кайсар» (Кызылорда), «Окжетпес» (Кокшетау), «Иртыш» (Павлодар), «Шахтер» (Караганда), «Тараз», а также перешедшие из первой лиги «Кызылжар» (Петропавловск) и «Каспий» (Актау).

Главное новшество предстоящего сезона – снятие ограничений на подписание контрактов с футболистами из стран, входящих в ЕАЭС (Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан), которые теперь приравнены в правах к казахстанским. На этот шаг наша федерация пошла после российской, принявшей к исполнению соответствующее решение суда ЕАЭС. То есть, в государствах-членах Евразийского союза такие игроки отныне не должны считаться «легионерами». В регламент чемпионата Казахстана внесут соответствующие изменения.

Ожидается, что в заявке каждого клуба премьер-лиги будут, как минимум, 12 воспитанников отечественного футбола и не более 8 игроков из стран, не входящих в ЕАЭС («легионеров»), а оставшиеся 10 вакансий могут быть заполнены как казахстанцами, так и теми, кто имеет гражданство России, Беларуси, Армении, Кыргызстана. В ходе матча на поле вправе одновременно находиться не более шести «легионеров» — других ограничений нет. А значит, возможно такое, что в стартовом составе какого-то клуба выйдут сплошь неказахстанцы (допустим, шесть «легионеров» и пять игроков из стран ЕАЭС). С другой стороны, нашим футболистам теперь будет легче попасть в заявки, например, российских команд – хотя бы в качестве запасных…

Баскетбол: поражение «Астаны» в овертайме

Вчера «Астана» провела очередной матч регулярного первенства Единой лиги ВТБ – в российской Перми она встречалась с «Пармой», занимающей предпоследнюю строчку турнирной таблицы.

Первые две четверти получились равными, но в третьей обозначилось преимущество хозяев площадки, которые закончили этот отрезок с отрывом в 11 очков. Впрочем, затем баскетболисты «Астаны» сумели ликвидировать отставание, и в итоге игра перешла в овертайм. Но дополнительное время прошло с игровым превосходством «Пармы». Наша команда потерпела поражение – 91:100. Самыми результативными в ее составе были Малкольм Хилл и Джеремия Хилл, которые вдвоем принесли больше половины очков – 26 и 21 соответственно.

После этой неудачи «Астана» опустилась на 9-е место, имея побед (5) меньше, чем поражений (7).

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