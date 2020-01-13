Нур-Султан. 13 января. КазТАГ – На 40% сокращена квота на привлечение иностранных рабочих в 2020 году в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

«Предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год, составило 29 292 единиц или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике», — говорится в сообщении в понедельник.

Уточняется также, что квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным 2019 году (48 700 единиц), в том числе по третьей категории (специалисты) – на 37% и четвертой категории (квалифицированные рабочие) – на 23%.

«Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по четвертой категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов. Принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу», — считают в минтруда.

Напомним, 20 декабря 2019 года президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев сообщил, что была произведена проверка на предмет соблюдения трудового и миграционного законодательства на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу. Он уточнил, что было проинспектировано 95 компаний, выявлено 930 фактов нарушений. Тогда же глава государства пообещал, что в Казахстане будет сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы. Как сказал тогда президент, сокращение составит около 40% – с 49 тыс. в 2019 году до 29 тыс. в 2020 году. Все предприятия численностью более 250 человек, привлекающие более 30 иностранных работников, по словам Токаева, будут охвачены ежегодными проверками. Также он сообщил, что «будут пересмотрены правила установления квоты на иностранную рабочую силу и правила выдачи разрешений». Как сказал глава государства, будет предусмотрено сокращение иностранного персонала по четвертой категории, а также ужесточены требования по местному содержанию в кадрах.

8 января МИА КазТАГ сообщало, что правительство установило квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Казахстана на 2020 год в процентном отношении к численности рабочей силы по видам экономической деятельности в размере 0,32%, на привлечение трудовых иммигрантов – в размере 3,9%.