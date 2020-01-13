Американская сланцевая нефть может подорожать до $75/барр в ближайшие полгода

Алматы. 13 января. КазТАГ – Американский нефтяной магнат Гарольд Хэм прогнозирует скачок цен на американскую сланцевую нефть на 19% до $75/барр в течение шести месяцев, «независимо от того, что происходит» на Ближнем Востоке, сообщает Market Watch.

«Я думаю, что мы, вероятно, достигнем цены нефти в $75 в ближайшие шесть месяцев. Вот куда движется рынок, и мы туда доберемся. Это не слишком большие запросы», — заявил Хэм.

Он пояснил, что на рынке произойдет сокращение поставок вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке.

Как отмечается, в понедельник цены на сырую нефть выросли, а эталонные марки нефти достигли самых высоких уровней за последние семь месяцев, при этом цена на февральские поставки нефти WTI практически не изменились, составив $62,97/барр.

«Хэм сказал, что не считает достижение цены в $75/барр нефти WTI как большой скачок, учитывая хорошее состояние экономики США. Он отметил, что члены Организации стран-экспортеров нефти хотят видеть цену нефть на уровне $80. Он не уточнил, имел ли он в виду нефть США или глобальный эталон Brent. Мартовские цены на нефть марки Brent достигли самого высокого уровня с мая – $70,74», — говорится в публикации.