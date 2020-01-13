Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Акмолинской и Туркестанской областях

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Нур-Султан. 13 января. КазТАГ — Штормовое предупреждение объявлено на вторник в Акмолинской и Туркестанской областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«14 января в Акмолинской области ожидаются снег, метель. Ночью местами ожидается туман. Ветер юго-западный ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с, местами порывы 23-28 м/с. В Кокшетау 14 января временами ожидаются снег, метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с. 14 января в Туркестанской области местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер юго-западный 15-20 м/с», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

Вероятность шторма синоптики оценили в 85-95%.

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