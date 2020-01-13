Приговоренную к пожизненному заключению в Китае казахстанку могут экстрадировать в РК

Алматы. 13 января. КазТАГ — Приговоренную к пожизненному заключению в Китае казахстанку Акжаркын Турлыбай могут экстрадировать в Казахстан, передает корреспондент агентства.

«В настоящее время приговор суда обжалован стороной защиты. Следует отметить, что в соответствие с договором между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц, ратифицированным РК и вступившим в силу в 2015 году, в отношении Акжаркын Турлыбай возможно применить передачу из юрисдикции КНР в РК для исполнения приговора. Таким образом, защитой обжалован приговор, также за Акжаркын Турлыбай сохраняется право быть переданной в РК, согласно процедуре, срокам, соответствующего ходатайства от ее имени», — сообщил адвокат Турлыбай Сункар Нурмагамбетов в понедельник.

Напомним, 15 июня 2015 года казахстанку Акжаркын Турлыбай в Китае приговорили к пожизненному лишению свободы. Девушка была задержана 3 марта 2014 года в аэропорту Гуанчжоу по подозрению в транспортировке наркотических средств.

В 2016 году пожизненный приговор был отменен, и дело направлено на дополнительное судебное рассмотрение. В ноябре 2016 года дело было рассмотрено повторно, но суд так и не вынес окончательного решения.

Позже адвокатом девушки Сункаром Нурмагамбетовым было инициировано заявление (ходатайство) на имя генерального прокурора РК об ее экстрадиции. По словам адвоката, в случае оставления обвинительного приговора без изменения, семья Акжаркын Турлыбай, сторона защиты будут просить передать девушку в Казахстан.

В сентябре 2018 года выступил в СМИ китайский адвокат казахстанки, который заявил, что дело Турлыбай до сих пор находится на рассмотрении у суда, который его пересматривает. Позднее 11 сентября Сункар Нурмагамбетов сообщил, что его коллега в КНР Сяо Чжаньдэ намерен обратиться в Верховный суд Китая из-за затянувшегося рассмотрения дела их подзащитной.

Как сообщалось 3 сентября 2019 года, в Гуанчжой прошло заседание по возобновленному вновь уголовному делу в отношении Турлыбай.

27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств. Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменения. В заседании приняли участие адвокаты, консул посольства Казахстана в КНР.