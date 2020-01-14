Алимухаммед Куттымуратулы подал в отставку с поста акима Атырау

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Атырау. 14 января. КазТАГ – Алимухаммед Куттымуратулы подал в отставку с поста акима Атырау, передает корреспондент агентства.

«14 января аким Атырау Алимухаммед Куттымуратулы на активе города сообщил о своем решение оставить должность по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе акима Атырау во вторник.

Куттымуратулы занимал руководил Атырау с середины 2018 года. Ранее он занимал должность руководителя аппарата акима Атырауской области, акима Жылыойского района.

Временно исполняющим акима Атырау стал заместитель главы города Ринат Жангылышов.

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