Алматы. 14 января. КазТАГ — Мировая экономика постепенно возвращается к нормальному состоянию, считает главный управляющий директор британского банка Standard Chartered Билл Уинтерс.

«По словам главного управляющего директора британского банка Standard Chartered Билла Уинтерса, появились признаки того, что некоторые риски в мировой экономике уменьшаются, что позволяет предприятиям вновь строить долгосрочные планы», — сообщает CNBC.

Как отметил Уинтерс, США и Китай вернулись к «нормальному диалогу», чтобы уладить свой торговый конфликт, а снижение интенсивности протестов в Гонконге, похоже, привело к постепенному возвращению туристов в город.

По его словам, инвесторы с недоверием относились к долгосрочным инвестициям и «понадобится некоторое время, чтобы все это восстановилось».

«Торговая война между США и Китаем доминировала во внимании инвесторов в течение большей части последних двух лет и заставляла компании сдерживать капитальные расходы в то время, когда мировая экономика уже замедлялась. Это привело к тому, что Международный валютный фонд несколько раз снижал свой прогноз глобального роста с начала торговой войны», — отмечается в публикации.

Тем не менее Уинтерс выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке.

«В то время как перспективы торговых отношений США и Китая и экономики Гонконга улучшаются, Уинтерс сказал, что он «очень обеспокоен» тем, что напряженность на Ближнем Востоке может обостриться после того, как Иран на прошлой неделе выпустил ракеты по иракским базам, в которых размещаются войска США», — отмечается в публикации.

По мнению Уинтерса, конфликт между США и Ираном так и остался нерешенным.

«Все, что связано с ростом насилия в этом регионе, напрямую повлияет на экономику, повлияет на перспективы коммерческих рынков. Мы уверены в том, что США и Иран, похоже, находятся в фазе деэскалации конфликта после драматических событий прошлой недели, но мы полностью осознаем, что основная проблема не была решена», — добавил Уинтерс.

Напомним, отношения между Тегераном и Вашингтоном резко обострились после того, как 3 января по приказу Трампа в результате ракетного удара в районе международного аэропорта Багдада был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Официальный Тегеран пообещал отомстить за убийство второго по иерархии человека в Иране. Ситуация обрушила акции ряда арабских нефтяных компаний, в то время как цены на нефть начали стремительный рост.

Позднее несколько военных объектов США в Ираке были атакованы крылатыми и баллистическими ракетами, выпущенными с территории Ирана. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, комментируя ситуацию, заявил, что Тегеран «предпринял соразмерные меры в целях самообороны в соответствии со статьей 51 устава ООН», назвав трусливым нападение на своих граждан и высокопоставленных чиновников убийство генерала Касема Сулеймани. Глава МИД Ирана заверил, что Тегеран не стремится к эскалации или войне, но подчеркнул, что Иран намерен защищаться от любой агрессии. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что все нормально, сейчас, по его словам, идет оценка жертв и повреждений. Он добавил, что на сегодняшний день у США самые мощные и хорошо оснащенные войска в мире, пообещав сделать в скором времени официальное заявление.

8 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на фоне конфликта США и Ирана провел в Акорде совещание по ситуации на Ближнем Востоке.