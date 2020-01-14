Целью уголовного преследования Садибекова могла быть дискредитация Бозумбаева

Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Альмира Шайхина – адвокат бывшего вице-министра энергетики Гани Садибекова, которого судят по делу о коррупции, не исключает, что уголовное дело в отношении ее подзащитного было возбуждено с целью дискредитации теперь уже бывшего министра энергетики Каната Бозумбаева.

«Это (дискредитация Бозумбаева – КазТАГ) тоже не исключено, просто потому что наряду вот с этим возбуждением уголовного дела имел место факт, когда генеральная прокуратура во главе с Кайратом Кожамжаровым стала говорить о том, что министерством энергетики завышаются тарифы на электрическую энергию, и к этому причастен опять-таки министр. То есть назревало еще одно дело», — сообщила Шайхина во вторник в кулуарах суда №2 Байконырского района Нур-Султана, отвечая на вопрос корреспондента о том, могла ли быть конечной целью уголовного преследования ее подзащитного дискредитация Бозумбаева на посту главы минэнерго.

По ее словам, «к счастью, там объективность восторжествовала».

«Бозумбаев сумел объяснить положение с тарифами и до возбуждения уголовного дела не дошло. А так могло было быть еще одно уголовное дело – уже тогда в отношении самого министра. Мы не исключаем, что само дело родилось с целью дискредитации именно Бозумбаева», — уточнила Шайхина.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах – Т1 млрд, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, якобы совершенном в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбеком. Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении якобы участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Кроме того, в начале июня 2018 года стало известно, что еще одного вице-министра энергетики – Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в причинении государству ущерба на сумму более Т740 млн. По версии следствия, он подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 миллионов.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.

18 декабря 2019 года Бозумбаев был освобожден от должности министра энергетики РК и назначен помощником президента.

Всего по делу двух бывших вице-министров энергетики на скамье подсудимых находятся восемь человек.