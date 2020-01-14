Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Махамбет Абжан. Бывший вице-министр энергетики Казахстана Анатолий Шкарупа не связан с делом двух других бывших вице-министров энергетики Гани Садибекова и Бакытжана Джаксалиева, сообщила защитник Гани Садибекова адвокат Альмира Шайхина.

«1 марта (2018 года – КазТАГ) был задержан Садибеков. В мае месяце в отношении Джаксалиева было дело возбуждено. Шкарупа не имеет к данному делу никакого отношения абсолютно. И его задержание было произведено и дело возбуждено по фактам, имевшим место в городе Сарани, в то время, когда Шкарупа занимал там должность акима или замакима», — сообщила Шайхина во вторник в кулуарах суда №2 Байконырского района Нур-Султана, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, 2 марта 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики Гани Садибеков подозревается в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах – Т1 млрд, выделенных на очистку озера в Щучинско-Боровской курортной зоне, якобы совершенном в сговоре с руководителем подрядной организации ТОО «Аймак» Д. Дуанбеком. Как утверждали в антикоррупционном ведомстве, в преступлении якобы участвовал и руководитель департамента управления отходами минэнерго Жан Нурбеков и представители подрядчика С. Жумалинов и Бекзат Кадирберлин.

Кроме того, в начале июня 2018 года стало известно, что еще одного вице-министра энергетики – Бакытжана Джаксалиева поместили под домашний арест по подозрению в причинении государству ущерба на сумму более Т740 млн. По версии следствия, он подозревается в том, что в 2015 году «злоупотребил должностными полномочиями в интересах подрядной организации ТОО «Аймак и К».

24 ноября 2018 года стало известно, что вице-министр энергетики РК Анатолий Шкарупа и экс-председатель правления АО «Фонд развития ЖКХ» Қайсар Байдалы арестованы по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на приобретение и установку приборов учета тепла в Сарани Карагандинской области. Речь идет о сумме в Т215 миллионов.

16 ноября 2019 года адвокат Хамида Айткалиева сообщила, что срок содержания Шкарупы под стражей истек, а новая мера пресечения не вынесена.

18 декабря 2019 года Бозумбаев был освобожден от должности министра энергетики РК и назначен помощником президента.

Всего по делу двух бывших вице-министров энергетики на скамье подсудимых находятся восемь человек.