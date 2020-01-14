Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 14 января. КазТАГ – Доллар США во вторник относительно данных за понедельник подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т378,6, а продажи – Т380.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т378,2, а продают по Т379,8.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т378, а продажи – Т379.

Официальный курс доллара США, установленный на вторник Национальным банком Казахстана, составляет Т378,06.