Нур-Султан. 14 января. КазТАГ – Снег ожидается во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Фронтальные разделы по-прежнему сохраняют свое влияние на большую часть республики, в связи с чем ожидается снег, на западе местами – осадки. Местами по республике сохраняются туман, усиление ветра, гололед, метель», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане облачно, временами снег, метель. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура днем -5-7, ночью -13-15.

В Алматы облачно, временами снег, туман, гололед. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура днем 0-2, ночью -2-4.

В Шымкенте переменная облачность, в первой половине ночи ожидается снег. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем 0+2, ночью -6-8.

В Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель, ветер 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. Днем -3-8, ночью -8-13.

В Акмолинской области днем по всему региону, ночью местами ожидается снег, также ожидаются метель, ночью местами – туман, ветер ночью местами, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Костанайской области ожидаются снег, метель, ветер 15-20, порывы 23 метров в секунду, местами туман. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Атырауской области днем местами ожидается небольшой дождь со снегом, ночью местами – небольшой снег, местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью 0-5.

В Жамбылской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – снег, также местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -5-10.

В Кызылординской области днем ожидается небольшой дождь со снегом, ночью местами – небольшой снег, также местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем -2+3, ночью -4-9.

В Мангистауской области местами ожидаются небольшие осадки, туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +1+6, ночью -2+3.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается небольшой дождь со снегом, ночью по всему региону – снег, также местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью ветер 15-20 метров в секунду. Днем -3+2, ночью -2-7.

В Карагандинской области местами ожидаются снег, метель, туман, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -4-9, ночью -15-20.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду. Днем -2-7, ночью -7-12.

В Туркестанской области днем ожидается погода без осадков, ночью местами – снег, местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем -1+4, ночью -4-9.

В Актюбинской области днем по всему региону, ночью местами ожидается снег, местами ожидаются туман, низовая метель, днем ветер 15-20 метров в секунду. Днем 0-5, ночью -3-8.

В Павлодарской области днем местами ожидаются снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду, ночью ожидается погода без осадков. Днем -5-10, ночью -13-18.

В Алматинской области днем местами, ночью по всему региону ожидается снег, местами ожидается туман, гололед. Днем 0-5, ночью -2-7.

«В ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока будет наблюдаться колебание уровня воды, в нижнем течении реки Сырдарья возможно образование заторов льда, ожидается подъем уровня воды. На реке Ертис – ГП Семея возможен дальнейший подъем уровня воды в связи с образованием зажоров льда», — предупредили синоптики.