Нур-Султан. 14 января. КазТАГ — В Нур-Султане определены места для массового купания на Крещение, сообщает официальный интернет-ресурс акимата столицы.

«В столице определены места крещенских купаний. Специальные проруби для массовых купаний будут обустроены на реке Есиль в районе Дворца школьников имени М. Отемисова и ЖК «Гранд Алатау», а также возле парка «Столичный», — говорится в сообщении.

Как сообщается, накануне праздника Крещения Господня в православных храмах столицы пройдут богослужения и будет организован Крестный ход, который начнется 18 января в 19.30 от Константино-Еленинского собора и завершится на столичной набережной.

«На местах массовых купаний, которые станут доступными 18 января с 20.00 после освящения воды, будут размещены торговые палатки. Безопасность жителей и гостей города в праздничные дни будут обеспечивать водно-спасательная служба департамента чрезвычайных ситуаций и сотрудники департамента полиции. Кроме того, будут дежурить бригады скорой помощи. Массовые купания 18 января продолжатся до 00.00, 19 января – с 08.00 до 01.00», — следует из сообщения.

Напомним, в православии праздник Крещения Господня отмечают 19 января. Он проводится в два этапа: первый совершается вечером накануне праздника в храме (Крещенский сочельник), а второй – в день праздника вне храма с крестным ходом на реки и водоемы. Обязательным атрибутом праздника является погружение в купель, которую вырубают в замерзшей реке.