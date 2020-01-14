В приказном порядке

Общество 45 0
Как сделать государственный аппарат дешевым и эффективным

На прошлой неделе в соцсети попал внутренний документ Минсельхоза – приказ министра Сапархана Омарова о начислении вице-министру Гульмире Исаевой, ушедшей в декабре в трудовой отпуск, более 3 млн. тенге. Естественно, фейсбучные комментаторы подняли скандал: за что, мол, даме такие козырные отпускные? Пришлось нашим доблестным борцам с коррупцией собирать в столице брифинг. Оказалось, что столь нехилая сумма – не одни лишь отпускные, а еще премиальные.

Комментируя эти цифры, начальник департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции (ДДП АПК) Данияр Сабирбаев наговорил много интересного. Так, по его словам, 3 млн. тенге – достойные деньги для чиновников, ибо они «не должны ходить с протянутой рукой». Ну, во-первых, очень любопытно, где г-н Сабирбаев видел хоть одного государева мужа даже средней руки, который бы эту руку протягивал? А во вторых, мы — граждане и налогоплательщики – желаем знать, за какие заслуги на аграрной ниве г-жа Исаева удостоилась за прошлый год сразу трех премий на общую сумму 2,5 млн.тенге. Может быть, курируемая ею мясопереработка достигла сияющих вершин, и теперь Казахстан теснит на мировых рынках какую-нибудь Аргентину? Отнюдь! По экспорту мяса мы не достигли даже рубежа в 50 тысяч тонн, преодолеть который еще несколько лет назад бывший глава МСХ Мамытбеков обещал президенту Назарбаеву. А когда не сдержал обещания, удостоился от елбасы ироничной реплики: «Ну, что, Асылжан, гора родила мышь?». К слову, по слухам именно с тех пор в кулуарах Асылжана Сарыбаевича прозвали ГРМ… Так вот, в 2018 году мы по данным Минсельхоза экспортировали рекордные для себя 33 тысячи тонн в 11 стран мира, а та же Аргентина – только за один позапрошлый апрель – 35 тысяч тонн… Заметим, тогда Гульмира Исаева уже была вице-министром. Судя по ее премиальным за год 19-й, Аргентина должна быть посрамлена. Что ж, остается только дождаться официального подведения итогов Года Крысы в аграрном ведомстве.

Заодно весьма любопытно было бы узнать, сколь обильным золотым дождем одарили по окончанию года руководящую головку других ведомств. Например, Министерства образования и науки, подведомственные которому школьники опустились ниже плинтуса в рейтинге функциональной грамотности PISA все в том же 2018-ом. Если курирующий зам получил от министра Асхата Аймагамбетова хотя бы двойные премиальные, значит эта самая PISA может нервно курить в сторонке!

А коли выяснятся размеры годового вознаграждения, пожалованного подчиненным главой Минздрава Елжаном Биртановым, то слова шефа ДДП АПК Сабирбаева можно будет смело чеканить золотыми буквами над входом в Дом правительства. Ах, какие это золотые слова! Вы только послушайте: «Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение». Песня, просто песня! В самом деле, чем, кроме зарплаты, остается гордиться функционерам Минздрава, если в подведомственной им райбольнице в двух шагах от Алматы трехлетний мальчик умирает от… ветрянки? Зарплатой. Только зарплатой!

Ибо за такую «работу» нормальный государственный служащий должен испытывать только одно чувство – жгучий стыд. Но, похоже, наши министры, щедро подмахивающие премиальные приказы, не видели культовой производственной драмы советских времен «Премия», а если кто и видел, то запамятовал за давностью лет. А зря! Ведь по-хорошему минобровскому, минздравовскому и минсельхозовскому начальству стоило отказаться хотя бы от премий – как той бригаде строителей. Тогда, по крайней мере, они не раздражали бы столь явно честной «мордокнижный» народ, а добропорядочный Данияр Сабирбаев не жег бы журналистские сердца пламенным глаголом про радость «за Министерство сельского хозяйства, которое может позволить такие зарплаты выплачивать».

В приказном порядке В приказном порядке
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Простите великодушно, чему радоваться? Ведь по этой логике получается, как у Жванецкого – поезд для машиниста, магазин для продавца! Собственно говоря, антикоровец именно к этому и ведет: «Конечно, наше большое желание, чтобы государственные служащие, правоохранительный блок и армия соответствующе финансировались и оплачивались. Это достойная заработная плата. Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат дорого обходится народу. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы государственные служащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах. Потому что достойная заработная плата — один из базисов противодействия коррупции». Иначе говоря, нам с вами – народу (более половины которого по официальной статистике живет на сто с небольшим тысяч тенге в месяц) предлагается содержать армию чиновников, чье довольствие в несколько раз выше, исключительно ради того, чтобы они не поддавались коррупционным соблазнам? Вот это уж точно обойдется нам дороже…

В общем, я предлагаю следующее: сделать случайную утечку из канцелярии Минсельхоза обязательной практикой для всех министерств, госагентств, квазигоскомпаний и акиматов обязательной практикой. Раз в год по его итогам обнародовать приказы о премировании топ-руководителей госорганов вместе с полным списком их достижений и провалов. И пусть общественный совет при каждом госоргане решает: премировать конкретного чиновника или уволить без права восстановления в должности.

Дабы, как в России петровских времен, «дурь каждого видна была». А судьбу управленцев высшего звена отдать на откуп НСОД — пусть займутся хоть чем-то общественно полезным –формированием дешевого и эффективного госаппарата, который будет гордиться не зарплатами, а реальными делами во благо народа.

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© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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