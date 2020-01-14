В приказном порядке

Как сделать государственный аппарат дешевым и эффективным

На прошлой неделе в соцсети попал внутренний документ Минсельхоза – приказ министра Сапархана Омарова о начислении вице-министру Гульмире Исаевой, ушедшей в декабре в трудовой отпуск, более 3 млн. тенге. Естественно, фейсбучные комментаторы подняли скандал: за что, мол, даме такие козырные отпускные? Пришлось нашим доблестным борцам с коррупцией собирать в столице брифинг. Оказалось, что столь нехилая сумма – не одни лишь отпускные, а еще премиальные.

Комментируя эти цифры, начальник департамента добропорядочности Агентства по противодействию коррупции (ДДП АПК) Данияр Сабирбаев наговорил много интересного. Так, по его словам, 3 млн. тенге – достойные деньги для чиновников, ибо они «не должны ходить с протянутой рукой». Ну, во-первых, очень любопытно, где г-н Сабирбаев видел хоть одного государева мужа даже средней руки, который бы эту руку протягивал? А во вторых, мы — граждане и налогоплательщики – желаем знать, за какие заслуги на аграрной ниве г-жа Исаева удостоилась за прошлый год сразу трех премий на общую сумму 2,5 млн.тенге. Может быть, курируемая ею мясопереработка достигла сияющих вершин, и теперь Казахстан теснит на мировых рынках какую-нибудь Аргентину? Отнюдь! По экспорту мяса мы не достигли даже рубежа в 50 тысяч тонн, преодолеть который еще несколько лет назад бывший глава МСХ Мамытбеков обещал президенту Назарбаеву. А когда не сдержал обещания, удостоился от елбасы ироничной реплики: «Ну, что, Асылжан, гора родила мышь?». К слову, по слухам именно с тех пор в кулуарах Асылжана Сарыбаевича прозвали ГРМ… Так вот, в 2018 году мы по данным Минсельхоза экспортировали рекордные для себя 33 тысячи тонн в 11 стран мира, а та же Аргентина – только за один позапрошлый апрель – 35 тысяч тонн… Заметим, тогда Гульмира Исаева уже была вице-министром. Судя по ее премиальным за год 19-й, Аргентина должна быть посрамлена. Что ж, остается только дождаться официального подведения итогов Года Крысы в аграрном ведомстве.

Заодно весьма любопытно было бы узнать, сколь обильным золотым дождем одарили по окончанию года руководящую головку других ведомств. Например, Министерства образования и науки, подведомственные которому школьники опустились ниже плинтуса в рейтинге функциональной грамотности PISA все в том же 2018-ом. Если курирующий зам получил от министра Асхата Аймагамбетова хотя бы двойные премиальные, значит эта самая PISA может нервно курить в сторонке!

А коли выяснятся размеры годового вознаграждения, пожалованного подчиненным главой Минздрава Елжаном Биртановым, то слова шефа ДДП АПК Сабирбаева можно будет смело чеканить золотыми буквами над входом в Дом правительства. Ах, какие это золотые слова! Вы только послушайте: «Мы гордимся нашей заработной платой, считаем, что это наше достижение». Песня, просто песня! В самом деле, чем, кроме зарплаты, остается гордиться функционерам Минздрава, если в подведомственной им райбольнице в двух шагах от Алматы трехлетний мальчик умирает от… ветрянки? Зарплатой. Только зарплатой!

Ибо за такую «работу» нормальный государственный служащий должен испытывать только одно чувство – жгучий стыд. Но, похоже, наши министры, щедро подмахивающие премиальные приказы, не видели культовой производственной драмы советских времен «Премия», а если кто и видел, то запамятовал за давностью лет. А зря! Ведь по-хорошему минобровскому, минздравовскому и минсельхозовскому начальству стоило отказаться хотя бы от премий – как той бригаде строителей. Тогда, по крайней мере, они не раздражали бы столь явно честной «мордокнижный» народ, а добропорядочный Данияр Сабирбаев не жег бы журналистские сердца пламенным глаголом про радость «за Министерство сельского хозяйства, которое может позволить такие зарплаты выплачивать».

Простите великодушно, чему радоваться? Ведь по этой логике получается, как у Жванецкого – поезд для машиниста, магазин для продавца! Собственно говоря, антикоровец именно к этому и ведет: «Конечно, наше большое желание, чтобы государственные служащие, правоохранительный блок и армия соответствующе финансировались и оплачивались. Это достойная заработная плата. Есть такое мнение, что дешевый государственный аппарат дорого обходится народу. Поэтому, конечно же, хотелось бы, чтобы государственные служащие получали достойную заработную плату и не думали о других вопросах. Потому что достойная заработная плата — один из базисов противодействия коррупции». Иначе говоря, нам с вами – народу (более половины которого по официальной статистике живет на сто с небольшим тысяч тенге в месяц) предлагается содержать армию чиновников, чье довольствие в несколько раз выше, исключительно ради того, чтобы они не поддавались коррупционным соблазнам? Вот это уж точно обойдется нам дороже…

В общем, я предлагаю следующее: сделать случайную утечку из канцелярии Минсельхоза обязательной практикой для всех министерств, госагентств, квазигоскомпаний и акиматов обязательной практикой. Раз в год по его итогам обнародовать приказы о премировании топ-руководителей госорганов вместе с полным списком их достижений и провалов. И пусть общественный совет при каждом госоргане решает: премировать конкретного чиновника или уволить без права восстановления в должности.

Дабы, как в России петровских времен, «дурь каждого видна была». А судьбу управленцев высшего звена отдать на откуп НСОД — пусть займутся хоть чем-то общественно полезным –формированием дешевого и эффективного госаппарата, который будет гордиться не зарплатами, а реальными делами во благо народа.

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