Жовтис не нашел в законодательстве запрета делиться копией протокола или аудиозаписи судебного заседания

Алматы. 14 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. Юрист, правозащитник, директор Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности Евгений Жовтис не нашел в законодательстве Казахстана запрета делиться с третьими лицами копией протокола или аудиозаписи судебного заседания.

«Согласно пункту 7 статьи 347 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РК, стороны и лица, допрошенные в главном судебном разбирательстве, могут получить электронную копию протокола. Такая возможность должна быть предоставлена не позднее следующего дня после заявления ходатайства. При этом, согласно пункту 3 статьи 347-1, «по ходатайству лиц, участвующих в деле, и их представителей судом представляется копия аудио-, видеозаписи или протокол судебного заседания. В случаях, когда дело рассмотрено в закрытом судебном заседании, лицам, участвующим в деле, аудио-, видеозапись и протокол судебного заседания не предоставляются, им обеспечивается возможность ознакомления с аудио-, видеозаписью и протоколом судебного заседания в суде». При этом я нигде не нашел запрета этим лицам делиться с третьими лицами копией протокола или аудиозаписи открытого судебного процесса. Так что непонятка какая-то получается», — прокомментировал Жовтис для КазТАГ ситуацию, когда после двух запросов в Верховный суд РК непонятно, имеют ли право третьи лица получить на бесплатной основе копии протоколов, аудио- и видеозаписи открытых судебных заседаний по уголовным делам.

Затем эксперт остановился на условиях открытости и закрытости судебных заседаний.

«Согласно пункту 1 статьи 29 УПК РК, «разбирательство уголовных дел во всех судах и судебных инстанциях происходит открыто. Ограничение гласности судебного разбирательства допускается лишь, когда это противоречит интересам охраны государственных секретов и иной охраняемой законом тайны. Закрытое судебное разбирательство допускается по мотивированному постановлению суда по делам об уголовных правонарушениях несовершеннолетних, по делам о половых преступлениях и другим делам в целях предотвращения разглашения сведений об интимных сторонах жизни участвующих в деле лиц, а также в случаях, когда этого требуют интересы безопасности потерпевшего, свидетеля или других участвующих в деле лиц, а также членов их семей или близких родственников», — процитировал собеседник агентства.

В то же время, по мнению правозащитника, эта открытость судебного заседания дальше в УПК РК все же ограничена.

«Так, согласно пункту 6 статьи 345 УПК РК, «фотографирование, применение звуко-, видеозаписи и киносъемки в зале судебного заседания допускаются с согласия участников процесса и разрешения председательствующего». С моей точки зрения, в этом есть какая-то нелогичность, потому что получается, что если присутствующие на процессе граждане обладают искусством стенографии, то они могут полностью письменно застенографировать ход судебного процесса на бумаге, и никто им этого запретить не может. А вот использовать технические средства они не могут. Понятно, когда речь идет о фото- или видеосъемке, когда защищается право на изображение, а вот запрет аудиозаписи без согласия участников процесса и разрешения председательствующего в уголовном процессе представляется нарушающим принцип гласности», — полагает спикер.

Чтобы понять всю несуразность предъявляемых требований, юрист предлагает обратиться к законодательству РФ.

«Так, согласно пункту 5 статьи 241 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Российской Федерации, «лица, присутствующие в открытом судебном заседании, вправе вести аудиозапись и письменную запись. Фотографирование, видеозапись и (или) киносъемка, а также трансляция открытого судебного заседания по радио, телевидению или в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» допускается с разрешения председательствующего в судебном заседании. Трансляция открытого судебного заседания на стадии досудебного производства по радио, телевидению или в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» не допускается». Если можно вести любительскую аудиозапись, то, соответственно, можно получить и официальную аудиозапись, и протокол, а при запрете, вроде, могут и ограничить», — заключает Жовтис.

Напомним, 14 января стало известно еще об одном процессе – на этот раз между адвокатами, являющимися участниками судебных процессов, и судом. Так, как следует из сюжета программы «Панорама дня» на канале СТВ, двоих адвокатов судят в Нур-Султане за публикацию скандального видео из зала суда – фрагментов аудио- и видеофиксаций судебного заседания с неэтичным поведением одного из судей в соцсети. В настоящее время в отношении двух адвокатов инициированы иски о пожизненном лишении их права на адвокатскую профессию.

В размещенной в этот же день на сайте КазТАГ реплике мы описали ситуацию, когда после двух запросов в Верховный суд (ВС) РК так и осталось непонятным, имеют ли право граждане Казахстана, которые не участвовали в судебных заседаниях, получить на бесплатной основе копии протоколов, аудио- и видеозаписи открытых судебных заседаний по уголовным делам.