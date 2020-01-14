«Казахстан-2020: между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему». «Вызовы для Казахстана в 2020-м». «Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов». «В 20% случаях ДНК-экспертиза показывает, что казахстанские отцы растят чужих детей»

Сетевой Казахстан 14 января 2020г.

IA — CENTR . RU . Бауржан ТОЛЕГЕНОВ – «Казахстан-2020: между «нужно что-то менять» и «нельзя расшатывать систему»» — Политический процесс-2020 разгоняется и постепенно входит в рабочий ритм. Что ждет местную политику в наступившем году, и как будут развиваться события, прогнозировать сложно. Тем более, когда система находится в переходном состоянии. Но определенные алгоритмы все же есть. Они и выдают «химию» политического процесса. Продолжаем список тем, которые будут влиять на казахстанскую политику в наступившем 2020-м году.

PLATON . ASIA . Джанибек СУЛЕЕВ – «Вызовы для Казахстана в 2020-м» — Помимо такого рода проблем наметился целый ряд негативных процессов, которые стоят на пути к прогрессу — и поэтому нужна как воздух адекватная оценка происходящего. Например, создался и разрастается совершенно деструктивный тренд на исламизацию и архаизацию медийной и политической сферы. Он произрастает и идет рука об руку со следующим негативными трендами, как то: откровенное снижение интеллекта, правовой и функциональной грамотности населения, в том числе среди молодежи, новых поколений… Что в свою очередь, порождает фрагментацию общества по медийному потреблению и разности взглядам по базовым, в данном случае, демократическим ценностям.

KAZPRAVDA . KZ . «Перезагрузка кадровой работы» — Отбор в Президентский молодежный кадровый резерв, успешно завершившийся в 2019 году, стал первым в Казахстане подобным опытом поиска перспективных молодых специалистов для последующего привлечения их к работе в сфере госуправления. Об итогах реализации проекта, ожиданиях от него и дальнейшей судьбе резервистов мы поговорили с председателем Агентства РК по делам государственной службы Анар ЖАИЛГАНОВОЙ.

EHONEWS . KZ . «Каиргали Конеев: новый Кодекс законов о здравоохранении направлен на увеличение доходов владельцев клиник» — Многие в Казахстане озабочены принятием поправок в Кодекс законов «О здоровье народа и системе здравоохранения», которые вызывают бурные обсуждения в социальных сетях и на общественных слушаниях. Например, речь идет о презумпции согласия на изъятие внутренних органов у пациентов, а также о размерах предоставляемых бесплатных и платных услуг. Известный детский врач Каиргали КОНЕЕВ, активно выступавший против приватизации единственной детской стоматологической больницы в Алматы, ответил на вопросы «Эха Казахстана», прокомментировав новые поправки в Кодекс.

365 INFO . KZ . «Пьяное вождение, ложные доносы и другие новшества Уголовного кодекса» — Поправки в Уголовный кодекс, вступившие в силу с 1 января 2020 года, значительно ужесточили наказание не только за преступления против несовершеннолетних. Продолжаем подробный обзор всех изменений.

MATRITCA . KZ . Ирина СМИРНОВА, депутат Мажилиса Пaрламента РК – «Минтруда не справилось с поставленной задачей» — Так долго идём к человеческим отношениям, что начинаю сомневаться в их возможности. Одним из примеров их отсутствия стало не исполненное предложение президента о возможности снятия накопленных пенсионных средств. Это возможно сейчас только для 102 тыс. человек. Только они смогли накопить более 10 млн тг на своём пенсионном счету. И вот тут бы правительству и задуматься ещё раз о том, что заработные платы у нас крайне низкие, если граждане не могут за 30 с лишним лет трудового стажа накопить даже эти средства. А пенсионные накопления таковы, что многие обречены на нищую старость.

KP . KZ . «Крепче за баранку держись, шофер!» — В прошлом году в Казахстане было открыто движение на 641 километре автомобильных дорог. Казалось бы, чем больше строят дорог, улучшая качество покрытия, тем комфортнее и безопаснее должно стать дорожное движение. Но вместе с километрами дорог растет, и количество происшествий, которые, к сожалению, нередко заканчиваются летальным исходом. О том, что происходит на дорогах Казахстана, «Комсомолка» решила узнать у председателя Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Сайранбека БАРМАКОВА.

«В Казахстане растет количество безработной молодежи» — Безработных молодых людей в возрасте 15–28 лет в стране уже 84,7 тысячи — на 3,4% больше, чем годом ранее (81,9 тыс. человек). Больше всего безработных девушек и юношей живёт в Алматы и Алматинской области: 16,8 тыс. и 8,9 тыс. человек соответственно. Среди антилидеров также Туркестанская область (7,3 тыс. человек), Восточно-Казахстанская область (7,1 тыс. человек) и город Нур-Султан (6 тыс. человек).

CARAVAN . KZ . «В Казахстане предложили отдать миллиардный испытательный комплекс космических аппаратов в частные руки» — Передать недавно построенный сборочно-испытательный комплекс космических аппаратов в частные руки предлагает астрофизик и математик Абдикул АШУРОВ. В противном случае, как уверен эксперт, нашу страну ждут новые космические траты и туманные перспективы окупаемости.

«Битва за алименты: как бьются красивые официальные цифры и суровая реальность» — В конце года мы проанонсировали тему проблемы взыскания алиментов. Если говорить прямо, в стране сложилась ситуация, когда более 13 тысяч женщин не получают алименты на детей. Общая сумма долга составляет порядка 5 с лишним миллиардов тенге.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Новый алфавит казахского языка на латинице выбирают из восьми вариантов» — Корреспонденты Sputnik Казахстан встретились с исполнительным директором Национального научно-практического центра «Тіл-Қазына» Ерболом ТЛЕШОВЫМ и узнали, как ведется работа по усовершенствованию национального букваря. «Сейчас в мире используется 52 алфавита. Из них 36% на латинской графике, 18% – китайский алфавит, 11% — арабская графика. Но при этом каждая страна использует дополнительные знаки, которые отличают алфавиты. Поэтому нужно понимать, что казахский алфавит не может быть полностью скопирован с английского алфавита и состоять только из 26 знаков… Нужно понимать, что главное отличие нашего языка от английского в том, что как слово слышится, так оно и пишется. Романские языки, которые произошли от латыни, отличаются тем, что звучать слово может по одному, а писаться иначе», — подчеркивает языковед.

TIME . KZ . «Урок не впрок» — Все чаще эксперты по образованию говорят о том, что, прежде чем продолжать и усложнять реформы, необходимо все-таки обсудить уже имеющиеся результаты и сделать выводы. Желательно, чтобы их делали независимые специалисты, а не сами создатели стратегий. К мнению общественности и учителей вроде бы даже стали прислушиваться. Так ли это на самом деле? Об этом мы поговорили с руководителем бюро образовательных технологий UniverSity Жанной МЕНДЫБАЕВОЙ.

«Дорогое удовольствие» — Тупиковая ситуация складывается с газоснабжением населения села Толе би Шуского района Жамбылской области. Голубое топливо завели сюда по трубам еще в 2014 году, но пользоваться им может не каждый. Люди жалуются на дороговизну услуг подрядной организации во всевозможные инстанции, но ничего не меняется. Свое мнение по этому поводу есть и у подрядчика, который устал судиться и готов продать государству газораспределительную сеть.

«Клятва казнокрада» — В Алматы огласили приговор по делу Толкынай ШОШАБАЕВОЙ, ранее работавшей главным бухгалтером городской поликлиники №12 управления общественного здоровья Алматы. По материалам уголовного дела, 48-летняя женщина более двух лет перечисляла на счета своей подруги огромные суммы, но по каким-то причинам выявили это только после ее увольнения!

VOXPOPULI . KZ . «Какие виды оружия разрешено иметь в Казахстане» — Практика некоторых стран показывает, что запрет на огнестрельное оружие имеет обратный эффект: преступность там в разы выше, чем в тех странах, где оно узаконено. Vox Populi решил выяснить, какие виды оружия разрешены в Казахстане. И могут ли ограничения на приобретение оружия снизить преступность. С этими вопросами мы обратились к человеку, который об оружии знает всё — вице-президенту казахстанской оружейной ассоциации Сергею КАТНОВУ.

AZATTYQ . ORG . «Против нового формата соцподдержки. Матери пошли в Акорду, путь им преградил спецназ» — Десятки многодетных, матерей-одиночек и матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, выступили против нового формата социальной поддержки, который введен с начала текущего года. Они потребовали встречи с министром труда и соцзащиты населения, он не вышел. Женщины направились к столичной резиденции президента, путь им преградили сотрудники полицейского спецназа.

EXPRESS — K . KZ . «В 20% случаях ДНК-экспертиза показывает, что казахстанские отцы растят чужих детей» — Цена на услугу ДНК-экспертизы из-за высокой конкуренции составляет всего 50 тысяч тенге. Такова цена разочарования: в 20% случаях выясняется, что отцы растят чужих детей. Дамы, к слову, тоже получили мощный инструмент для проверки верности своих супругов: многие ДНК-лаборатории проводят экспертизу нижнего белья и могут достоверно указать, сколько половых партнеров у человека.

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.