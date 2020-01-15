92,4% всего внешторгоборота РК в рамках ЕАЭС в январе-ноябре 2019 года пришлись на РФ

Алматы. 15 января. КазТАГ – Тулкин Ташимов. 92,4% всего внешнеторгового оборота Казахстана в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе-ноябре 2019 года пришлись на Россию, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики РК.

«В общем объеме внешнеторгового оборота Республики Казахстан со странами ЕАЭС приходится на Российскую Федерацию – 92,4%, Кыргызскую Республику – 4%, Республику Беларусь – 3,5%, Республику Армения – 0,1%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-ноябре 2019 года взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС составила $18 629,1 млн, что на 2,1% больше, чем в январе-ноябре 2018 года.