Геополитический расклад после убийства генерала Касема Сулеймани 15.01.2020 14:00 Владислав ЮРИЦЫН За рубежом 101 0 Востоковеды Александр Князев и Адиль Каукенов о новой фазе обострения американо-иранских отношений и реакции мирового сообщества Похожие материалы: Волнения Казахстана из-за Касема Сулеймани обоснованы Война Миров. Убийство Касема Сулеймани Приостановлены полеты самолетов Fokker 100 после авиакатастрофы под Алматы Один из 12 госпитализированных в Алматы после авиакатастрофы находится в реанимации Токаев поблагодарил сельчан за помощь после авиакатастрофы под Алматы