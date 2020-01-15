Нур-Султан. 15 января. КазТАГ – Мадина Алимханова. Банки Казахстана наживаются на выделенных на их поддержку средствах, заявил депутат мажилиса Ерлан Барлыбаев.

«Фракция «Ак жол» считает, что целью направления многомиллиардных сумм из Нацфонда и бюджета должно быть оздоровление финансового сектора и направление средств в экономику, а вовсе не обогащение самих банков (…) Банки наживаются на государственных средствах, предоставляя их самому же государству в лице Нацбанка под выгодные проценты, и игнорируя острую потребность бизнеса в доступных долгосрочных кредитах», — сказал Барлыбаев на заседании мажилиса в среду.

Он отметил, что состояние и условия кредитования экономики банками остаются неудовлетворительными, несмотря на колоссальные средства, полученные банковской системой от государства.

По словам депутата, фракция «Ак жол» 13 ноября запросила у руководства Нацбанка данные о том, сколько денег было выделено из разных источников, включая Национальный фонд и АО «Единый накопительный пенсионный фонд» (ЕНПФ), на поддержку банковского сектора начиная с 2008 года по настоящий момент, на какую чистую сумму банки второго уровня (БВУ) выдали кредиты юридическим лицам, на какую сумму БВУ закупили ноты Нацбанка РК в эти же годы, какую долю составили эти статьи в общей сумме полученной банками господдержки, и как оценивается эффект от государственной помощи БВУ в ежегодном росте ВВП Казахстана, и каков вклад банковского сектора в формирование доходной части бюджета. Однако ответ от Нацбанка не был получен, в связи с чем депутат потребовал привлечь к ответственности должностных лиц Национального банка.

«Однако, несмотря на то что со дня направления запроса прошло ровно два месяца, ответ фракции «Ак жол» до сих пор не представлен. Напомним, что согласно пункту 4 статьи 27 Конституционного закона РК «О парламенте и статусе его депутатов», ответ на депутатский запрос представляется в срок не более месяца. В этой связи, парламентская фракция «Ак жол»: повторно и настойчиво требует предоставления ясных ответов на поставленные нами вопросы; ставит вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Нацбанка за нарушение сроков ответа на депутатский запрос», — сказал Барлыбаев.